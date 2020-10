Billie Eilish entrevista a equipo del concierto online en un “behind the scenes”

Cuando Billie Eilish no está en el escenario, ¿a dónde va? Backstage con su equipo, a quien presenta y entrevista en un nuevo video detrás de escena publicado el pasado martes 27 de octubre.

En el último episodio de Backstage With Crew Nation, Billie Eilish se aleja del centro de atención mientras ensaya para su concierto Where Do We Go? The Livestream, que tuvo lugar el sábado por la noche, mostró a los tramoyistas que ayudan a dirigir el espectáculo de principio a fin.

"Literalmente son como mi familia", dice Billie Eilish mientras camina con la incorporación más reciente a dicha familia, su pit bull Shark adoptado, y continúa presentando al equipo de su concierto en línea, del que revelamos todos los detalles en La Verdad Noticias.

"Mira, la mayoría de estas personas con las que he estado trabajando desde que era muy joven. Es muy, muy importante que creo que ustedes saben que la gente está perdiendo sus trabajos. Obviamente , COVID ha sido una verdadera lucha, y especialmente mi equipo, [ellos] no han tenido suficientes oportunidades porque no podemos hacer shows. Así que es realmente importante que hagamos esto".

Billie Eilish sorprende con el Where Do We Go? The Livestream

¡Billie Eilish presenta a todo su equipo!

La mayoría de los miembros de su equipo han estado trabajando con la cantante de "bad guy" desde que tenía 15 o 16 años, incluido su manager de gira, Brian Marquis, el ingeniero de sala Drew Thornton y el baterista, Andrew Marshall.

Cuando le preguntó a su padre, Patrick O'Connell qué hace él como parte de su equipo, él respondió: "Soy un factótum", que significa "una persona que tiene muchas actividades o responsabilidades diversas", según la definición oficial.

La artista ganadora del Grammy diseñó dos piezas de merchandising para beneficiar a Crew Nation, un fondo de ayuda global para equipos de música en vivo, que están disponibles para su compra aquí.

Backstage With Crew Nation es una nueva serie de videos que destaca las relaciones de los artistas con sus equipos de gira y cómo trabajan juntos para ofrecer el concierto perfecto.

Te recomendamos leer: Billie Eilish: Todo lo que tienes que saber sobre la artista

¿Qué te parece el detrás de cámaras de Billie Eilish con su equipo de Where Do We Go? The Livestream? Dinos en los comentarios.