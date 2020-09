Billie Eilish entre los nominados a los premios Billboard Music Awards 2020

Este 22 de septiembre se dieron a conocer las nominaciones a los Billboard Music Awards 2020, donde Billie Eilish se encuentra entre los principales artistas.

Billie Eilish obtuvo 12 nominaciones a los Premios Billboard de la Música 2020, estas se suman a la larga lista de éxitos de la famosa cantante de Bad Guy.

Billie Eilish y Khalid están empatados con 12 nominaciones cada uno, incluido Mejor Artista para ambos. Eilish tuvo una carrera estelar durante el período de elegibilidad, encabezando el Billboard 200 con “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” y el Hot 100 con “Bad Guy”.

También ganó tres MTV Video Music Awards y arrasó en los Grammy. Y Khalid disfrutó del éxito comercial con su álbum "Free Spirit" y el sencillo "Talk".

Junto a Post Malone, Eilish y Khalid en la carrera de Mejor Artista están los Jonas Brothers y Taylor Swift , aunque tenga en cuenta que este período de elegibilidad terminó mucho antes de que Swift lanzara su álbum sorpresa " Folklore ", por lo que sus logros nominados en las listas giran en torno al álbum que ella lanzado el verano pasado , "Lover".

Los Billboard Music Awards 2020 se reprogramaron para el miércoles 14 de octubre debido a la pandemia de coronavirus.

Estas son las nominaciones de Billie Eilish

Mejor Artista

Billie Eilish

Jonas Brothers

Jalid

Post Malone

Taylor Swift

Mejor Álbum Billboard 200

When We All Fall Asleep, Where Do We Go, Billie Eilish

Lover, Taylor Swift

Free Spirit, Khalid

Hollywood's Bleeding, Post Malone

Thank U, Next, Ariana Grande

Mejor Canción Hot 100

"Someone You Loved," Lewis Capaldi

"bad guy," Billie Eilish

"Old Town Road," Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus

"Truth Hurts," Lizzo

"Señorita," Shawn Mendes & Camila Cabello

Mejor artista femenina

Billie Eilish

Ariana Grande

Halsey

Lizzo

Taylor Swift

Mejor artista nuevo

DaBaby

Billie Eilish

Lil Nas X

Lizzo

Roddy Ricch

Mejor Artista Billboard 200

Pato

Billie Eilish

Jalid

Post Malone

Taylor Swift

Mejor Artista Hot 100

DaBaby

Billie Eilish

Jalid

Lil Nas X

Post Malone

Mejor artista de canciones en streaming

DaBaby

Billie Eilish

Lil Nas X

Post Malone

Travis Scott

Mejor artista de ventas de canciones

Billie Eilish

Lil Nas X

Lizzo

Post Malone

Taylor Swift

Mejor artista social

BTS

Billie Eilish

EXO

GOT7

Ariana Grande

