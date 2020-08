Billie Eilish encabeza a los pesos pesados culturales de la Generación Z

Vor knapp zwei Jahren entstand dieses Bild. Ein Bild für eines meiner ersten Interviews. Es weckt in mir so viele Erinnerungen. So viele Emotionen, so viel Energie und so viel Lebenszeit sind in einen Traum investiert worden, den ich heute noch immer verfolge. Es gab so viele Hürden, so viel Unwissenheit, aber in jedem Fall den Willen etwas bewegen zu wollen. Daran hat sich bis heute nichts geändert.

