Billie Eilish encabeza Glastonbury 2022; es la artista más joven del festival.

Billie Eilish será la cantante solista más joven en encabezar el festival de Glastonbury cuando encabece el cartel del próximo año. El ícono pop de 19 años informó de la noticia en su Instagram, publicando una fotografía de ella sonriendo abiertamente con una sudadera con capucha de Glastonbury, con la leyenda "2022".

La coorganizadora del festival, Emily Eavis, dijo que "no podría estar más feliz" al confirmar la noticia: "¡Se siente como la manera perfecta de regresar y no puedo esperar!"

Billie Eilish hizo su debut en Glastonbury en 2019, actuando en un escenario abarrotado el domingo por la tarde después de que su set fue actualizado desde un lugar en el escenario de John Peel. Durante su presentación, lamentó que nunca podría experimentar el festival como una apostadora: "Parece divertido ir a esto, me encantaría ir a esta mierda, Dios mío".

Eilish sobre sus dificultades en "Happier Than Ever"

A principios de este año lanzó su segundo álbum, "Happier Than Ever", con gran éxito. Las letras de Eilish comentaban las dificultades de su fama extrema, incluido el mantenimiento de relaciones personales y románticas y la confianza en los demás, y con frecuencia exploraban un sonido más suave y clásico en deuda con Peggy Lee y Frank Sinatra que su álbum debut, con frecuencia abrasivo, When We All Fall Asleep. Where Do We Go ?, lanzado en 2019.

Eilish tendrá 20 años y seis meses cuando encabece el festival. El artista más joven en encabezar Glastonbury fue Mark Hamilton de la banda británica Ash, que tenía aproximadamente 20 años y tres meses cuando el grupo reemplazó a Steve Winwood como cabeza de cartel en 1997. El líder de Ash, Tim Wheeler, tenía 20 años y cinco meses.

Billie Eilish encabeza el cartel de Glastonbury

Billie Eilish encabeza el cartel que se anuncia para el festival 2022, que los organizadores de Glastonbury esperan que sea un regreso exitoso después de que el COVID-19 provocara la cancelación de los eventos de 2020 y 2021.

En agosto, el fundador del festival, Michael Eavis, dijo que confiaba en que volverían algunos actos de la alineación planificada para 2020. Taylor Swift, Paul McCartney y Kendrick Lamar debían ser titulares.

Glastonbury sigue agotado, y las entradas de 2020 se transfieren al próximo evento viable. Los organizadores recientemente pusieron a la venta espacios para autocaravanas y tiendas de campaña premontadas, lo que augura un resultado esperanzador para el próximo año, en donde Billie Eilish será la abanderada del festival.

