Billie Eilish se ha convertido en una de las artistas más famosas y buscadas en internet, pero además de su talento musical, otro de los mayores intereses de sus fans es su físico, por lo que las búsquedas de Billie Eilish en traje de baño no dejan de aumentar.

Cabe mencionar que durante las últimas semanas, la cantante ha dejado atrás su estilo de ropa de tallas extragrandes para cautivar a miles con looks que hacen resaltar su figura, con lo que confirmó que está pasando por una nueva faceta de su vida y busca representarla con la mayor confianza posible.

A pesar de que ha sido víctima de múltiples críticas respecto a su peso y apariencia, no cabe duda que su mayor miedo en la vida ya no tiene nada que ver con lo que los demás piensen sobre ella, y para demostrarlo te hablaremos un poco más de los cambios que ha tenido últimamente.

Foto de Billie Eilish en traje de baño

Las fotos causaron un gran impacto entre los fans de la cantante

Durante el mes de abril de 2020, la cantante Billie Eilish, sorprendió al mundo entero al posar públicamente en traje de baño durante sus vacaciones en Hawái, algo que le robó el aliento a todos sus fans, aunque desafortunadamente sirvió de impulso a sus haters para hacer críticas sobre ella.

A pesar de esto, Billie dijo que no se rebajaría al nivel de sus detractores, puesto que no le puede ganar a los haters en redes sociales y es una lucha inútil, enfocándose así en los comentarios positivos de sus fieles seguidores quienes poco a poco ayudaron a disminuir los mensajes de odio en su contra.

¿Por qué Billie Eilish lleva ropa ancha?

Billie ha dejado atrás este estilo

Además de montar un estilo sin precedentes, Billie Eilish reveló que una de las razones por las que decidía usar ropa holgada o de tallas extra grandes era porque odiaba su cuerpo, tanto por las críticas como por la sexualización que sufría, pues también lo hacía para ocultar el tamaño de sus senos.

Durante la fiesta de estreno de su álbum Happier Than Ever, Billie Eilish demostró que los ataques en su contra ya no tienen ningún efecto, luciendo un look despampanante que sacó a relucir su lado más sensual, recibiendo olas de mensajes de apoyo y admiración por su valor al enfrentarse así a sus detractores.

Críticas a Billie Eilish por su cuerpo

La cantante ha sabido lidiar con las críticas durante su carrera

La famosa cantante ha recibido todo tipo de ataques desde que se lanzó a la industria musical de forma profesional, principalmente por su aspecto físico, pues muchos la criticaban por tener supuesto sobrepeso, razón por la cual ocultaba su cuerpo utilizando prendas mucho más grandes que su talla normal.

A pesar de esto, tras una larga temporada de ataques, la artista aprendió a lidiar con ellos aceptándose a sí misma, por lo que las fotos de Billie Eilish en traje de baño comenzaron a circular probando esto, cambiando mucho desde su personalidad cuando lanzó su primer disco When we fall asleep, where do we go?.

