El paso de Billie Elish en los Oscar 2020 fue impactante, pues la cantante hizo una épica participacion que dejó a todos con la boca abierta.

La Verdad Noticias te informa que, desde su paso por la alfombra roja de los premios, Billie impactó con un atuendo blanco Chanel que de inmediato la colocó entre los primeros lugares de tendencia.

¿Qué canción cantó Billie eilish en los Oscars 2020?

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue cuando la joven cantante subió al escenario para interpretar "Yesterday", canción que inmortalizara el grupo legendario "The Beatles".

Su presentación causó todo tipo de comentarios que aseguraban que la cantante aún no estaba lista para pisar grandes escenarios, pues apenas tenía 18 años de edad.

Tras su acto, la cantante demostró que su voz y presencia son demasiado importantes pese a sus corta edad, acaparando los titulares al día siguiente.

¿Quién cantó en los Óscar 2020?

Elton John en los Oscar 2020.

Además de Billie Elish, otros grandes artistas como Elton John, Idina Menzel y Randy Newman, formaron parte de las presentaciones en la noche de premios más importantes del cine en Hollywood.

Pese a ello los Premios Oscars 2020 fueron los menos vistos de la historia, pues solamente 23,6 millones de personas en Estados Unidos sintonizaron la gala.

¿Cuál es la canción más conocida de Billie Eilish?

Por la letra de Bad Guy, es posible que sea el tema más popular de la cantante estadounidense, ya que con este canción logró escalar varios puestos arriba en las listas de popularidad de Billboard y la hizo acreedora a múltiples premios en la industria musical.

Este tema forma parte de las canciones de When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, álbum debut de Billie Eilish que fue lanzado en 2019.

Muchos fanáticos esperaban que la canción fuera interpretada por Billie Eilish en los Oscar 2020, sin embargo esto no ocurrió porque solo pudo cantar "Yesterday" a manera de homenaje.

