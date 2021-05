Billie Eilish en Vogue revela que sufrió abusos sexuales

Billie Eilish en Vogue llegó con una nueva imagen y rompió récord en Instagram pues su publicación llegó a un millón de “Me gusta” en apenas 6 minutos, luego de posar en lencería para la revista y revelar que sufrió abusos sexuales.

Con estas fotografías de Billie Eilish en Vogue la artista revolucionó su imagen y dejó atrás la ropa holgada que tanto la caracterizaba, pero esa no fue la única novedad, pues ella reveló a la revista que sufrió de abusos sexuales.

La artista Billie Eilish reveló que con su nueva apariencia y un nuevo sencillo busca confrontar a los abusadores que explotan a las niñas y las sexualizan.

Fotos de Billie Eilish en Vogue

Portada de la revista Vogue

Billie Eilish en Vogue posó como nunca antes, con ropa interior, sorprendiendo a sus fans tras compartir las fotografías en su cuenta de Instagram, por eso en La Verdad Noticias te presentamos algunas de las foto más destacadas de Billie Eilish en lencería transparente posando para la revista Vogue.

"Se trata de lo que te hace sentir bien" se lee en la foto de portada de Billie Eilish en Vogue. Eilish usó un corsé y falda personalizados de Gucci, sujetador y bragas de @agentprovocateur además de guantes de látex y joyas.

Eilish usó un corse y una gabardina

Billie usó una gabardina y corsé personalizados de @burberry, botas, guantes y joyas para uno de las fotos de la revista.

Los guantes de látex estuvieron en varias de las fotografías de Billie Eilish en Vogue

Así mismo la cantante usó un vestido corsé con falda drapeada, guantes de látex, liguero, medias, sandalias y joyas.

La cantante posó con lencería negra transparente

En otra de las fotografías de Billie Eilish en Vogue la cantante usó catsuit, corsé y zapatos personalizados.

Entrevista de Billie para Vogue

La artista habló de los abusos de los que fue víctima

Billie Eilish en Vogue lució completamente diferente, con un cabello rubio, dejando atrás el color negro y verde en la melena que tanto la caracterizaba. En su entrevista agradeció al equipo británico de Vogue por respetar su visión y hacer que cobrara vida, pero también les narró los abusos sexuales de los cuales fue víctima, por lo que no es sorpresa que la entrevista de Billie Eilish en Vogue rompiera múltiples récords de audiencia.

Su nueva apariencia, más el sencillo confrontan a los abusadores que explotan a las niñas menores de edad, hacen que el espectador tenga la responsabilidad de considerar su bagaje. “No me conviertas en un modelo a seguir porque te excito”, dice ella. Asegura que su cuerpo fue la razón inicial de su depresión cuando era más joven, una situación que empeoró cuando dejó de bailar a los 13 años debido a una lesión. Por eso ella optó por usar ropa holgada.

Las interpretaciones en la estética de Eilish la vieron aclamada como un ícono de “body positive” y un buen ejemplo en comparación con las estrellas del pop femeninas que vestían menos. Pero lo cierto es que ella nunca afirmó representar nada de eso.

El sencillo "Your Power" es contundente y silencioso. La guitarra acústica apuntala la dirección constante de Eilish a un abusador que se ha aprovechado de un menor, alegando no ser consciente de su edad y contando con privilegios para protegerlo. “Dijo que eras su héroe”, canta. "Hiciste el papel/ Pero la arruinaste en un año/ No actúes como si fuera difícil".

Billie Eilish en Vogue aseguró que la canción “es una carta abierta para las personas que se aprovechan, en su mayoría hombres”, dice Eilish.

A menudo piensa en una línea en su sencillo de 2019 "When I Was Older": "Todavía soy una víctima por derecho propio/ Pero soy la villana en mis propios ojos". "Quería decir que no importa quién eres, cuál es tu vida, tu situación, de quién te rodeas, qué tan fuerte eres, qué tan inteligente eres", dice. “Siempre pueden aprovecharse de ti. Ese es un gran problema en el mundo del abuso doméstico o la violación con menores de edad: las niñas que tenían mucha confianza y voluntad fuerte se encuentran en situaciones en las que dicen: 'Dios mío, ¿soy la víctima aquí?' Y es tan vergonzoso, humillante y desmoralizador estar en esa posición de pensar que sabes tanto y luego te das cuenta de que me están abusando en este momento ".

Le pasó a Eilish cuando era más joven. Billie Eilish en Vogue reveló que sufrió abuso sexuales cuando era menor de edad. Especifica que los abusos no provienen de personas relacionadas con la industria musical, pero que en ese momento su agresor se aprovechó de la edad que ella tenía en aquel entonces.

Esta etapa de su vida forma parte de su nuevo álbum Happier Than Ever, el cual saldrá a la venta el próximo mes de julio y tendrá el nuevo sencillo “Your Power” que planea confrontar a los hombres que abusan de las niñas menores de edad.

En cuanto a su nueva apariencia Eilish reveló que su anterior imagen de vestir ropa holgada fue mal interpretada. Algunas personas la tomaron como ejemplo de “body positive”, la usaron para criticar a las demás mujeres que usan menos ropa y como un discurso que le exige cierta responsabilidad social, por ello se quiere alejar de esa imagen que esconde un subcontexto negativo, además esa imagen también lastimó a Eilish, al negociar su propia femineidad naciente. "Debido a la forma en que siento que el mundo me ve, no me he sentido realmente deseada".

Así que Eilish tiene algo que decir a las personas que ahora la critican por posar en lencería: "De repente eres un hipócrita si quieres mostrar tu piel, y eres fácil y eres una puta y eres una puta. Sí lo soy, entonces estoy orgulloso. Yo y todas las chicas somos putas, y a la mierda, ¿sabes? Démosle la vuelta y empoderamos en eso. Mostrar tu cuerpo y mostrar tu piel, o no, no debe quitarte ningún respeto".

“Se trata de recuperar ese poder, mostrarlo. Se trata de que te hace sentir bien", explica Billie Eilish en Vogue “Ya no voy a permitir que me posean”.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.