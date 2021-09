Billie Eilish dice que una vez usó vestidos a diario y eran su cosa favorita.

La confianza de Billie Eilish está floreciendo junto con su carrera. La cantante de "Bad Guy", de 19 años, fue la bella del baile en la alfombra roja de la Met Gala 2021 del lunes por la noche, barriendo los escalones del museo con un vestido de tul nude de Oscar de la Renta equipado con un tren dramático.

El look fue una clara desviación de los atuendos holgados característicos de Eilish, pero como la superestrella le dijo a Vogue, en realidad marcó un regreso a sus raíces sartoriales. "Los vestidos grandes eran mi cosa favorita cuando era niña", dijo. "Tenía tantos vestidos; Usaba un vestido todos los días".

Billie Eilish agregó: "Es realmente la imagen corporal la que rompió esa m***da hacia abajo. ¿Por qué crees que me he estado vistiendo de la manera en que lo he hecho durante años?".

¿Billie Eilish está avergonzada de su cuerpo?

Billie Eilish en su viaje a Met Gala 2021 dice que una vez usó vestidos a diario.

Billie Eilish reveló que sufrió abusos sexuales y también ha hablado previamente sobre la adopción de vestimenta de gran tamaño para protegerse de ser avergonzada por su cuerpo, y se ha enfrentado a comentarios crueles por usar estilos más ajustados a la forma como camisetas sin mangas y trajes de baño.

"Pensé que sería el único que lidiaría con mi odio por mi cuerpo, pero supongo que Internet también odia mi cuerpo. Así que eso es genial", dijo Eilish a principios de este año en una entrevista con Vanity Fair.

Eilish y su participación en la revista Vogue

La viral portada de Eilish en la Vogue británica, para la que posó con looks de lencería estilo pinup, marcó un punto de inflexión. "Su estilo comenzó a evolucionar", explicó la directora de estilo de la revista, Dena Giannini, quien vistió a la cantante tanto para la sensual difusión como para la Met Gala de este año.

El vestido de Eilish para la fiesta organizada por Vogue se inspiró en el vestido de tul de Marilyn Monroe 1951 en los Oscar; a pesar de ser rubor en lugar de negro, comparte el mismo escote fuera del hombro, cintura recortada y falda completa.

"Sabía que quería algo grande, con un corsé", dijo la estrella del pop a Vogue. "Me encantan los corsés; Tengo muchos corsés en casa". Y hablando con E! en la alfombra de la Met Gala, Eilish parecía segura de sí misma en el estilo glamoroso.

"Esto es lo primero que he hecho en este ámbito", dijo. "Era el momento. Era el momento de esto y siento que he crecido mucho en los últimos años y mi confianza ... Estoy muy emocionado. Tengo mariposas. No podría estar más feliz", dijo Billie Eilish.

