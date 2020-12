Billie Eilish dice que su cabello verde es un signo de 'estabilidad mental'

Las raíces verdes de Billie Eilish son una parte icónica de su look, y ha usado el color por un tiempo, pero los fanáticos se han burlado persistentemente de ella. Una fan comentó en una de sus publicaciones de Instagram, escribiendo que su "cabeza de pasto necesita un nuevo color".

Pero Eilish respondió escribiendo: "Se llama no estar más deprimido, por favor, sé feliz por mí". La cantante de "Bad Guy" también comentó: "Este es el tiempo más largo que he tenido el mismo color de cabello desde que tenía 13 y eso es sobre estabilidad mental, déjame en paz lsjdkksjdjs".

Lol @billieeilish said she will not take this hair slander difnfknfjfnff pic.twitter.com/UYNhTO8Wyy — คlคhຖค (@BILLIEEILISH123) December 22, 2020

Sin embargo, tomando las críticas de buen humor, Billie Eilish recurrió a sus historias de Instagram para abordar de manera adecuada y humorística las burlas por su cabello verde: "¡Chicos dejen de burlarse de mí, oh Dios mío! ¡Estoy haciendo un maldito álbum para ustedes!”.

“No lo publicaré si siguen burlándose de mi cabello", agregó Eilish. Sin embargo, la cantante también reveló que a pesar de ser el más largo que ha tenido un color de cabello, las raíces verdes no estarán para siempre.

Billie Eilish cambiará el color de su cabello

"Lo cambiaré después de que salga el documental. Será el final de una era, les daré una nueva era... Tengo anuncios que hacer, tengo algunas cosas que publicar", continuó Eilish mientras hacía unas caras para sus fanáticos.

Por ahora, Billie Eilish les pidió en broma a los fans que "cerraran la boca" sobre su cabello: "Déjenme en paz, déjenme vivir con mi maldito cabello que he tenido durante demasiado tiempo, ¿de acuerdo?".

El documental al que hace referencia Eilish es el documental de Apple TV que se lanzará en febrero de 2021 y que sigue su vida mientras crea su álbum debut, "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?"

El documental, titulado "Billie Eilish: The World's a Little Blurry" está dirigido por el documentalista ganador del premio Emmy RJ Cutler y también contará con el hermano de Eilish, Finneas O'Connell.