Billie Eilish dice que se está preparando para comenzar "una nueva era"

Billie Eilish está trabajando actualmente en la continuación de su LP debut de marzo de 2019 'When We All Fall Asleep, Where Do We Go?', y ha lanzado dos sencillos ('My Future' y 'Therefore I Am') y su tema de James Bond 'No Time To Die' en 2020.

Publicando en sus historias de Instagram esta mañana (22 de diciembre), Eilish bromeó con sus seguidores que no publicaría un nuevo disco si seguían “burlándose de su cabello”. "Te estoy haciendo un maldito álbum", dijo riendo. "No lo lanzaré si sigues burlándote de mi cabello".

Billie Eilish continuó diciendo que cambiaría su peinado después de que el documental Billie Eilish: The World's A Little Blurry salga en febrero, diciendo que eso marcará “el fin de una era”. "Te voy a dar una nueva era", continuó. "Tengo anuncios que hacer, tengo algunas cosas que publicar”.

Billie Eilish habló de su próximo álbum

La cantante habló anteriormente sobre su próximo nuevo álbum en una entrevista con Apple Music el mes pasado. Sin embargo, su hermano y colaborador creativo Finneas dijo en septiembre que el disco no se publicaría mientras la pandemia de coronavirus aún esté en curso.

Como te mencionamos La Verdad Noticias, Billie Eilish también recordó la reacción mixta inicial entre los fanáticos de James Bond al anuncio de que cantaría el tema principal de No Time To Die, y lo describió como “un período difícil en su carrera”.