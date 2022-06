Billie Eilish dice que "preferiría morir" antes que no tener hijos.

Billie Eilish “preferiría morir” antes que nunca tener hijos. La cantante de "Happier Than Ever" habló con la revista Sunday Times sobre su objetivo de convertirse en madre. “[Prefiero] morir [que no tener hijos]”, dijo la joven de 20 años. "Los necesito". Explicó que siempre quiso ser madre, pero que también le “teme”.

“Cuanto mayor me hago, más experimento cosas, solo pienso, uuggh, ¿qué voy a hacer cuando mi hijo piense que esto es lo correcto y yo digo, no, no lo es! Y no me escucharán”, dijo a la revista. Eilish también habló sobre lo "aterrador" que es ser joven en Estados Unidos en este momento.

“¿Por qué está bien tener miedo de ir a la escuela?” pregunta, reflexionando sobre el tiroteo en la escuela de Uvalde, Texas. "Vas a la escuela y te preparas para una experiencia traumática que te cambiará la vida o para la muerte. ¿Qué? ¿Quién? ¿Dónde está la lógica ahí?".

Billie Eilish habla sobre cómo es trabajar con su familia

Billie Eilish dice que "preferiría morir" antes que no tener hijos.

La cantante ganadora del Grammy habló sobre cómo es trabajar junto a su familia. Además de trabajar con el hermano Finneas, la madre de Eilish, Maggie, maneja el aspecto ambiental de sus shows en vivo.

“Definitivamente encuentro molesta a mi mamá, pero eso es porque ella es mi mamá y la mamá de todos es molesta”, compartió Eilish. “Pero la amo, es como un libro, lo sabe todo, y estoy muy agradecida porque no sé nada sobre nada”.

Te puede interesar: Billie Eilish: Todo lo que tienes que saber sobre la artista

Billie Eilish y su educación en casa junto a su hermano Finneas

Billie Eilish dice que "preferiría morir" antes que no tener hijos.

La cantante Billie Eilish fue educada en casa con su hermano y colaborador Finneas O'Connell y aprobó su examen de equivalencia de escuela secundaria a los 15 años. “Por lo general, cuando cumples 18 años vas a la universidad y dejas atrás a toda tu familia”, dijo Eilish. “Y es tan agradable que todos podamos viajar por el mundo”.

La Verdad Noticias recuerda que Eilish recientemente hizo historia al convertirse en la cabeza de cartel más joven de Coachella y se convertirá en la cabeza de cartel solista más joven en el festival de Glastonbury de esta semana.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.