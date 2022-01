Billie Eilish deja ver el look que logró mantener en secreto

Billie Eilish ha destacado por su música y la increíble voz que posee, pero otro aspecto que siempre la hace notar son sus constantes cambios de look que impresionan y enamoran a sus fans, y es que recientemente la intérprete de ‘Bad Guy’ dejó ver inéditas fotografías de las vez que se tiño el cabello de rojo y logró mantenerlo en secreto.

Es bien sabido que no teme experimentar con su cabellera y con esto darle un giro radical a su imagen que le ayuda también a darle nuevos sentidos a su carrera musical, aunque es difícil encontrar el color favorito de la cantante.

Pese al talento vocal que ha demostrado tener, Billie no logra entender porqué tiene tantos fans, algo que sus fans no le perdonan, ya que pese a sus años de carrera, no logra acostumbrarse al éxito.

Billie Eilish escondió su cabellera roja

El cambio de look lo hizo el 22 de noviembre del año pasado

A través de sus redes sociales, la querida cantante dejó ver una fotografía en el salón de belleza, pero esta imagen es antigua, pues aclaró que aquella ocasión, se tiñó el cabello de rojo y no lo mostró hasta ese momento.

Todo se trató de un reto que hizo con sus seguidores, quienes le pedían imágenes de lo que fuera y uno de ellos le pidió una foto de su último cambio de look, fue entonces que ella compartió la inédita imágen.

Luego de que se reveló como luce Eilish al cambiar radicalmente su imagen, se supo que este cambio lo hizo el 22 de noviembre, pero ahora luce un tono castaño que le queda muy bien y dejó ver que este color le encantó.

¿Cómo se volvió famosa Billie Eilish?

A sus 17 años se convirtió en una importante artista

Saltó a la fama luego de convertirse en la primera artista nacida en la década de 2000 en tener un álbum número uno, y en ser una estrella mundial de talla internacional a los 17 años de edad.

Actualmente, Billie Eilish encabeza la lista de los artistas más escuchados, pues tiene millones de seguidores en redes sociales y en todas las plataformas de música.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!