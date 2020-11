Billie Eilish debuta en las listas de Billboard Hot 100 con 'Therefore I Am'

Billie Eilish debuta en el puesto 94 de la lista Billboard Hot 100 (con fecha del 21 de noviembre) con su nuevo sencillo "Therefore I Am", tras su lanzamiento el jueves 12 de noviembre.

En solo ese día, el último de la última semana de seguimiento de ventas y transmisión de Hot 100, la canción registró 3.1 millones de transmisiones en EE. UU. y vendió 5,000 descargas, según Nielsen Music/MRC Data.

También atrajo 11.7 millones de impresiones de audiencia de transmisión de radio en sus primeros cuatro días, ya que la semana de seguimiento de transmisión de Billboard Hot 100 de terminó el pasado 15 de noviembre.

Como adelantamos en La Verdad Noticias, la pista lanzada en Darkroom/Interscope Records, debuta al mismo tiempo en el n.° 5 en las listas Hot Rock & Alternative Songs y Hot Alternative Songs, que utilizan la misma metodología que Hot 100.

También ingresa a tres clasificaciones de formatos de radio, en No .20 en Alternative Airplay, No. 31 en Pop Songs y No. 39 en Adult Pop Songs.

"Por lo tanto, yo" le valió a Billie Eilish su vigésimo éxito total de Hot 100 y el tercero en llegar a la lista este año, después de su tema de James Bond "No Time to Die" (número 16 en febrero) y "My Future" (No. 6 de agosto). Ella cuenta con tres top 10 en total, incluido el No. 1 "Bad Guy" del año pasado.

Haciéndose eco de la mayor parte de sus entradas del Hot 100, la famosa cantante escribió lo último con Finneas, su hermano, que también tiene el crédito de producción exclusivo.

Es probable que "Therefore I Am" de Billie Eilish haga más incursiones en las listas de la próxima semana (con fecha del 28 de noviembre) después de su primera semana completa de seguimiento.

