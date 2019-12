Billie Eilish: datos curiosos que no conocías de la cantante más popular del año

La cantante Billie Eilish ha generado una popularidad mundial a una edad muy temprana, y es que con tan solo 18 años, la estadounidense se ha ganado el cariño del público de diversas edades, así como ha sido acreedora de diversos premios y reconocimientos importantes en el mundo de la música. Su álbum “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” ha sido el segundo más escuchado en Spotify durante el 2019.

Con millones de reproducciones en sus videos de Youtube, y nominada al Grammy 2020 en seis importantes categorías, Billie ha sido la única mujer que ha logrado posicionar 14 canciones seguidas en la lista de música Billboard Hot 100, lo que le otorgó el título de la Mujer del Año. Pero, quizás hay datos curiosos que no conocías de la cantante de Los Ángeles, por lo que aquí te dejamos una recopilación de los más interesantes:

FUE EDUCADA DESDE CASA

La joven cantante fue educada junto con su hermano desde casa, algo muy poco común entre los niños de la actualidad. Sin embargo Billie ha declarado en más de una ocasión que haber estudiado en casa le ayudó mucho con su trastorno de procesamiento auditivo, además que de esta manera ella nunca sintió la presión de ser popular, algo que le ha servido de mucho ahora que es una reconocida artista.

PADECE SÍNDROME DE TOURETTE

Billie Eilish confesó en una publicación de Instagram que ella padece el síndrome de Tourette desde que era niña, lo que la obliga a realizar gestos y sonidos involuntarios conocidos como “tics”. Lo que la motivó a revelar su padecimiento fue que sus fans le decían que eran divertidos algunos gestos que hacía durante sus videos.

“OCEAN EYES” EN REALIDAD FUE UN ACCIDENTE

Uno de sus más famosos temas, “Ocean Eyes”, en realidad fue escrita para un festival de danza donde participaría Eilish, quien desde los 8 años practica esta disciplina. La canción compuesta por su hermano fue interpretada con la voz de Billie, y posteriormente fue subida a la plataforma SoundCloud.

La melodía tuvo miles de reproducciones desde sus primeras horas en el sitio, que incluso llegó a oídos de Danny Ruckasin, quien luego se convertiría en su agente musical.

SUS CANCIONES LAS ESCRIBEN SU HERMANO Y ELLA

Billie Eilish ha logrado triunfar no sólo por su voz, sino también por la particularidad de cada una de sus canciones, y uno de los encargados de escribir estos éxitos es su hermano Finneas O'Connell de 22 años de edad, quien también es productor musical.

La cantante de “Bad Guy” ha dicho que las letras de su música se basan en experiencias vividas tanto de ella como de su hermano, así como en experiencias ficticias.

Uno de los encargados de escribir sus éxitos es su hermano Finneas O'Connell

