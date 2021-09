La cantante, Billie Eilish, compartió un momento emotivo con Drew Barrymore mientras hablaba de su documental, "Happier Than Ever: A Love Letter To Los Angeles".

Si hay alguien que conoce los peligros de crecer en la industria, esa es Drew Barrymore. Ella ha sido una superestrella desde que era niña y creció en una familia donde tanto sus padres como sus abuelos eran súper famosos en sus generaciones.

Barrymore ha luchado contra el abuso de sustancias y fumaba y festejaba en su adolescencia, por lo que fue apropiado que se sentara con la interprete de "Bad Guy" mientras discutían la transición de la cantante a la edad adulta mientras estaban en el centro de atención.

Billie rompió el silencio en The Drew Barrymore Show

Eilish habló con la actriz convertida en presentadora de un programa de entrevistas en The Drew Barrymore Show, y durante su entrevista virtual, la cantante admitió que se ha vuelto menos segura a medida que envejece.

"Sabes que siempre he sido muy, muy decidida y honesta, lo que creo que es como una bendición y una maldición", dijo Eilish mientras hablaba de su documental, Happier Than Ever: A Love Letter To Los Angeles.

Lo curioso es que cuanto mayor me he hecho, menos confianza he adquirido y de alguna manera me gustó, porque volví a ver el documental hace unas semanas y me hizo llorar porque estaba pensando en cuán libre... Estaba enérgico y cuán abierto era, y luego es como si los medios de comunicación te lo arrancaran ".

Eilish se emocionó y agregó:

"No es divertido en este momento, así que estoy tratando de resolverlo".

¿Dónde vive Billie Eilish actualmente 2021?

Manteniéndose en sus raíces, Eilish todavía vive en su casa familiar de 1208 pies cuadrados en el vecindario de Highland Park de Los Ángeles, con sus padres.



Billie Eilish Pirate Baird O'Connell es una cantante y compositora estadounidense. Adquirió fama como artista cuando tenía 13 años, a raíz del sencillo «Ocean Eyes» que se publicó en 2015 en SoundCloud. Es originaria de Los Ángeles, California, Estados Unidos, y actualmente es una de las cantantes más jóvenes y con mayor influencia en el gremio.

