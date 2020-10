Billie Eilish cuestiona a David Attenborough durante una videollamada

Billie Eilish se está convirtiendo en una de las cantantes más famosas del mundo y ahora durante una videollamada le hizo algunas preguntas a David Attenborough.

El video, en el que también se ve al legendario locutor hablando con David Beckham, la estrella de Game Of Thrones Maisie Williams y más, precede al lanzamiento del nuevo programa de Netflix de Attenborough, David Attenborough: A Life On Our Planet.

Grabado como parte de un video promocional de Netflix antes del nuevo programa, que se lanzará mañana 4 de octubre, se le pregunta a Attenborough sobre el estado del planeta, el cambio climático y más.

Billie Eilish es una de las cantantes más famosas del momento.

Billie eilish y sus preguntas al famoso conductor

Billie Eilish preguntó: “¿Cómo lidias con tus sentimientos personales sobre todos los animales que están perdiendo la vida o extinguiéndose? ¿Cómo lidias con eso como ser humano?".

Attenborough dijo a la famosa cantante que se siente "desesperado" por la situación, y agregó: "Creo que la vista más asombrosa del mundo natural que he visto, y una que nunca olvidaré, fue la primera vez que buceé en un arrecife de coral.

“Entras en un mundo nuevo, y es un mundo de extraordinaria belleza, complejidad y maravilla. Ves todo tipo de peces de colores maravillosos y muchas criaturas que ni siquiera sabes que existen ”, agregó, revelando a Billie Eilis, con su look de siempre, que, al regresar al arrecife años después, fue recibido con una escena que comparó con“ un cementerio”.

“Era completamente blanco, había muerto. Había sido asesinado por el aumento de temperatura que nosotros, la humanidad, hemos creado. Fue una visión terrible y una visión terrible de lo que le estamos haciendo al mundo natural", aseguró.