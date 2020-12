Billie Eilish: ¿cuánto dinero genera con su música online?

Billie Eilish ha construido un imperio con su propuesta musical, la cantante de Bad Guy recibió una cantidad de dinero considerable por la reproducción de temas y sus videos. En este sentido, la cantante estadounidense es una de las celebridades femeninas más populares, a su corta edad consiguió hacerse de un gran nombre dentro de la competida y difícil industria de la música internacional.

Cabe recordar, que Billie Eilish saltó a la fama con el single 'Ocen Eyes', ella reveló que su maestro de danza le pidió que realizara una canción para el performance de su grupo y su hermano fue quien le apoyó con la producción. Rápidamente el tema cobró fuerza en las plataformas musicales y su estilo melancólico enamoró a los usuarios de varias generaciones.

Billie Eilish y sus ganancias en plataformas digitales

La música de la artista es una de las más escuchadas dentro de las plataformas digitales,

La ganadora del Grammy, quien hace unos días cumplió años, conquistó las apps con su propuesta diferente y energética, solo por nombrar un ejemplo, Billie Eilish acumuló más de 37 millones de suscriptores en YouTube, el video de 'Bad Guy' rebasó el billón de reproducciones.

De acuerdo a algunos datos proporcionados para La Verdad Noticias los portales estimaron que Billie Eilish recibió de YouTube entre 8,868 y 142,661 dólares por las más de 31 millones de visitas en sus videos por mes, sus ingresos anuales se valoraron en 10,7889 dólares, amasando más de 1,879,505 dólares desde su ingreso a la plataforma.

Se calculó que solo el stream de esta canción recibió más de 1 millón de dólares, lo que quiere decir que generó 3,455 dólares por día. En la misma plataforma, la canción 'when the party's over' registró 238 millones de reproducciones y tuvo ganancias de 800 mil dólares al mes, aproximadamente 16 millones de pesos mexicanos.

Asimismo dentro de las 5 canciones más escuchadas de Billie Eilish en Spotify podrían representar una fortuna de 11 mil dólares por día, en pesos mexicanos serían 220,124.