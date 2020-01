Billie Eilish creará el tema principal de “James Bond: No Time to Die”

De acuerdo al sitio en línea, Bond MI6-HQ, conocido por ser una de las fuentes más confiables para conocer los últimos detalles de cualquier producción o proyecto que involucre a James Bond, la californiana, Billie Eilish se unirá a la banda sonora de “James Bond: No Time to Die”.

Billie Eilish se unirá al equipo de James Bond

Con 19 años de edad, Billie Eilish sería la cantante más joven en grabar un tema para las películas de James Bond, además que sería una de las compositoras de dicho sencillo.

“MI6 entiende que la cantante y compositora estadounidense, Billie Eilish, interpretará la canción principal de la película número 25 de James Bond, “No Time to Die”, escribió el sitio.

Hasta el momento, el equipo de producción de “James Bond: No Time to Die” no ha confirmado la información sobre Billie Eilish.

En la nueva saga del agente secreto conocido como James Bond, también han participado artistas como Adele con “Skyfall” y Sam Smith con “Writing's on the Wall”.

La última entrega de James Bond

Aunque películas de James Bond, el mejor agente secreto del cine, han habido al por mayor desde hace décadas, el rostro del espía ha cambiado en varias ocasiones.

Probablemente veremos muchas más cintas sobre James Bond, pero, “James Bond: No Time to Die” será la última película de Daniel Craig como 007.

En 2005, Daniel Craig fue elegido para dar vida a James Bond en “Casino Royale” tras la salida de Pierce Brosnan de la franquicia.

La cinta próxima a estrenarse es la quinta película protagonizada por Daniel Craig.

El estreno de James Bond

“James Bond: No Time to Die”, saldrá en cines el próximo 8 de abril de 2020 y contará con las actuaciones de Daniel Craig como James Bond, Ana de Armas como Paloma y Rami Malek como el antagonista de Bond, Safin.

