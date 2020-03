Billie Eilish consigue nuevo RÉCORD con uno de sus éxitos musicales/Foto: CNN Español

Las y los fans de la estadounidense Billie Eilish deben sentirse mucho más que orgullosos y felices después de lograr que la cantante de tan solo 18 años sea una de las artistas más populares de este año. Pero no sólo eso, sino que también Billie Eilish ha conseguido un nuevo récord gracias a uno de sus éxitos.

La gran ganadora del Grammy 2020, se ha colocado como una de las cantantes promesa de esta nueva década. Ahora, Billie Eilish consiguió un nuevo título, ¿Cuál fue el récord? que la canción “Bad Guy” fue el tema más vendido del 2019, así lo informó La Federación Internacional de la Industria Fonográfica.

Billie Eilish consigue la canción más vendida del 2019/Foto: Sky News

“Bad Guy”, la melodía que catapultó a la fama a Billie Eilish, tuvo 19.5 millones de descargas vendidas en diferentes partes del mundo, tanto en apps de música como en plataformas de video. Es una de las canciones que más covers ha tenido en Youtube y también el sencillo dominó los primeros puestos en 15 distintos países.

Bad Guy de Billie Eilish

La canción Bad Guy es la quinta melodía lanzada del disco "When we all fall Asleep, where do we go?", Billie Eilish estrenó su sencillo en los primeros meses del 2011 y hasta ahora ha juntado casi 800 millones de reproducciones en su video oficial de Youtube. Billie, una joven cantante estadounidense se ha colocado en la cima de la fama gracias a la peculiaridad de su sonido y por entregar un nuevo estilo de pop.

Aunque la música de la intérprete de “Ocean Eyes” también ha sido catalogada como “sobrevalorada” los números internacionales de la Federación Internacional de la Industria Fonográfica demuestran todo lo contrario. El tema “Bad Guy” también fue nombrada Canción del Año durante la pasada entrega de los premios Grammy.

El exitoso tema de Billie Eilish consiguió un nuevo récord mundial por arriba de reconocidos artistas como Ed Sheeran, Lil Nas X y Justin Bieber. La directora ejecutiva de IFPI, France Moore fue la que dió a conocer la noticia y expresó que Billie ha sorprendido a todos con su voz y su sonido.