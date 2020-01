Billie Eilish confirma su segundo álbum ¡Ya empezó a trabajar en ello!

Billie Eilish es una de las sensaciones juveniles del momento; con tan sólo 17 años ya es una de las artistas más escuchadas y premiadas del mundo, e incluso empieza a convertirse en un icono de la moda, por su inusual estilo.

Billie Eilish prepara nuevo álbum

Tras el éxito de su primer álbum de estudio, “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”, los fans de Billie Elish han esperado ansiosamente cualquier noticia sobre un nuevo álbum.

Pese a que su disco previo “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” tiene menos de un año de haber sido lanzado a la venta, los fanáticos de Billie Eilish ya quieren material nuevo.

El segundo álbum de Billie Eilish

En una entrevista con iHeartRadio durante el concierto especial de la radiodifusora, “iHeartRadio: ALTer EGO 2020”, Billie Eilish confirmó que ya está trabajando en su segundo álbum de estudio.

Billie talks about her documentary coming out this year, which goes back to July 2018 in an interview at @iHeartRadio’s #ALTerEGO pic.twitter.com/GRq4FekfJE — billie eilish updates (@eilishupdates) January 19, 2020

Según la intérprete de “Bad Guy”, ella y su hermano Finneas están más que listos para empezar a producir nueva música, por lo que están preparando los temas que conformarán su segundo álbum.

El estilo musical de Billie Eilish se caracteriza por el uso del hip hop y el rhythm and blues, así como géneros más alternativos que probablemente jueguen un papel importante en el nuevo álbum.

Por el momento no hay una fecha oficial de estreno, pero se espera que el nuevo disco de Billie Eilish esté listo para finales de 2020 o principios de 2021.

También te puede interesar: Billie Eilish creará el tema principal de “James Bond: No Time to Die”

Nuevo documental

Billie Eilish también sorprendió con la noticia de un documental sobre su corta trayectoria artística, el cual al parecer ya está listo pero ni la misma BIllie Eilish ha visto el producto final.

El documental mostrará dos años de grabaciones sobre la cantante y será estrenado muy pronto, según afirmó la propia Billie Eilish, nominada al Grammy.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana