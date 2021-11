Billie Eilish compró un lujoso rancho de caballos que era de Leona Lewis

Billie Eilish se ha vuelto una de las cantantes más populares de los últimos años, ganadora de importantes premios por su música, y a sus 19 años de edad es una de las artistas mejores pagadas de la industria. Por lo que se pudo dar el lujo de cumplir un sueño, comprar su propio rancho de caballos que le pertenecía a la cantante británica, Leona Lewis.

A pesar de que es una joven millonaria, prefiere vivir con sus padres en una modesta casa de Highland Park, un barrio a las afueras de Los Ángeles. Por lo que cuando se reveló que había comprado un rancho, muchos de sus fans quedaron sorprendidos.

Desde hace unos años, Billie es dueña de su propio rancho/Foto: Diario NY

La cantante que está triunfando con su nuevo álbum “Happier Than Ever”, quiso llevar en secreto su reciente adquisición, ya que compró el rancho de caballos a Leona Lewis por dos millones de euros (es decir, más de 40 millones de dólares). La finca, que se encuentra en Glendale, California, y según los medios estadounidenses, la compra la hizo en 2019.

Así es el rancho de Billie Eilish

Así es la parte frontal del rancho de Billie/Foto: Arquitectura y Diseño

La nueva propiedad de Billie Eilish está a diez minutos en coche de su casa, la finca fue construida en 1952. Tiene sus propios establos, cobertizos para poner las herraduras a los caballos, zona de entrenamiento y todo lo necesario para ser considerada una cuadra completa. Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, Billie es fanática de los animales, y unos de sus favoritos son los caballos.

Antes de vender el rancho, Leona Lewis le puso una piscina y otros detalles nuevos a la propiedad/Foto: Arquitectura y Diseño

El rancho se encuentra protegido por enormes puertas de tres metros y setos más altos aún, flanqueados por cámaras y alarmas. Su edificio principal abarca 195 metros cuadrados y consta de casa de huéspedes separada y apartamento para el cuidador de caballos. Lewis compró la finca en 2013 y realizó profundas reformas, que incluyen una piscina y terraza solárium.

Billie Eilish, la millonaria más joven en la lista de Forbes

Billie ha tratado de mantener una "vida sencilla" a pesar de ser una joven millonaria/Foto: Chic Magazine

Cuando tenía 18 años, Eilish se convirtió en la miembro más joven de la lista de celebridades millonarias que Forbes elabora cada año. Para junio de 2020, se calculó que su fortuna era de más de 50 millones de dólare, que llegó a ese número después del documental que Apple produjo sobre su vida y obra.

Basta con recordar que su primer álbum de estudio, “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”, fue el más vendido de 2019 (con cuatro millones de copias) y conquistó cinco Grammys Gracias a esto, Billie Eilish puede adquirir la propiedad que quiera, sin importar el precio.

