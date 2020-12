Billie Eilish comparte una playlist con sus canciones navideñas favoritas

Billie Eilish entró en el espíritu festivo para su especial de radio The Holiday Edition en Apple Music este viernes 11 de diciembre, donde compartió una lista de todas sus canciones navideñas favoritas.

Una artista que encabezó su lista de temas navideños fue Frank Sinatra, y particularmente su interpretación de "Have Yourself a Merry Little Christmas". "Realmente tuve que obligarme a no seleccionar todas y cada una de las canciones de Frank Sinatra", se rió.

Billie Eilish - “the holiday edition”

A radio show + playlist on @applemusic 1

Listen this Friday at 12pm PT https://t.co/cooQcdCFvP pic.twitter.com/B7cjHTdk6P — billie eilish (@billieeilish) December 9, 2020

"Y aunque lo intenté, veamos cuántos son de Frank Sinatra aquí. No muchos, pero más que cualquiera de los otros. Al principio, tenía como 20 de Sinatra y seis de otras personas, agregó.

Billie Eilish también mencionó que Sinatra es uno de sus músicos favoritos: “Frank Sinatra es uno de mis artistas favoritos de todos los tiempos. Es tan legendario e indescriptible, y su voz es simplemente mágica para mí y siempre me recuerda a la Navidad".

Billie Eilish prefiere los clásicos navideños

Billie Eilish prefiere los clásicos navideños

Hablando de voces legendarias, Eilish también se entusiasmó con Eartha Kitt y su tema "Santa Baby”. Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, la cantante de 18 años siempre ha mostrado una preferencia por los clásicos y la música antigua.

TE RECOMENDAMOS LEER: Billie Eilish: Todo lo que tienes que saber sobre la artista

"Realmente no me interesan las canciones navideñas nuevas. Ninguna de las más recientes", admitió. "No sé qué es. Realmente tengo la sensación de amar los clásicos. En la cena de Navidad siempre elijo canciones antiguas para mi lista de reproducción".