Billie Eilish comparte un adelanto de su nuevo sencillo, "Happier Than Ever"

Billie Eilish publicó un adelanto de su nuevo sencillo, “Happier Than Ever”, en el que se le escucha cantar "Cuando estoy lejos de ti / Estoy más feliz que nunca". En el video se puede ver a la cantante sentada de espaldas a la cámara antes de volverse hacia la pantalla.

La semana pasada (21 de abril), Eilish se burló de que algo nuevo estaba en camino, lo que llevó a los fanáticos a especular que era su segundo álbum. Echa un vistazo a un fragmento de 'Happier Than Ever' a continuación.

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, el álbum debut de Billie Eilish, When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, llegó en marzo de 2019. Desde entonces, lanzó los temas ‘Everything I Wanted’, ‘No Time to Die’, ‘My Future’, ‘Therefore I Am’ y 'Lo Vas a Olvidar'.

Billie Eilish habló sobre su próximo álbum

Mientras que el seguimiento de ‘When We All Fall Asleep, Where Do We Go?’ aún está por llegar, Eilish explicó recientemente cómo el tiempo de inactividad proporcionado por la pandemia de coronavirus le permitió regresar al estudio.

"No creo que hubiera hecho el álbum si no fuera por Covid", le dijo la cantante a Stephen Colbert. “Eso no significa que se trate de Covid en absoluto, es solo que, cuando las cosas son diferentes en tu vida, eres diferente. Así es como es”.

Más tarde, Colbert preguntó en la entrevista si Billie Eilish había desatado todas las capacidades de su voz en el nuevo álbum, a lo que ella respondió: “Hay un par de momentos en este álbum en los que hago algunos trucos. Realmente se trata de lo que siento que suena bien".

