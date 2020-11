Billie Eilish comparte detrás de cámaras de su video musical ‘Therefore I Am’

El último sencillo de Billie Eilish, ‘Therefore I Am’, llegó la semana pasada acompañado de un videoclip grabado en un centro comercial vacío. Durante el fin de semana, la cantante se dedicó a publicar en Instagram algunos vistazos detrás de cámaras de la producción del video.

El primer video nos muestra a Eilish avanzando a través de los pasillos mientras da algunos saltos y el camarógrafo la sigue con un teléfono celular. El staff se trasladó de un lado al otro usando un carrito de golf, así que los videos también mostraron un poco de esos viajes.

Billie Eilish estrenó ‘Therefore I Am’ la semana pasada

Pero no todo fue trabajo durante la filmación, ya que la intérprete de ‘Bad Guy’ disfrutó de algunas melodías mientras mostraba sus pasos de baile frente a la cámara, revelando que el challenge de ‘try not to dance’ no es una de sus fortalezas.

Para este video musical, Billie Eilish usó unas uñas largas en color aperlado con letras en color negro, mismas que presumió colocando sus manos sobre uno de los maniquíes que estaban cerca durante su sesión de baile.

Billie Eilish participará en los American Music Awards

Por otro lado, recientemente, Eilish habló sobre el efecto de la pandemia en su próximo álbum, revelando que probablemente no existiría sin ella. Además, la cantante también reveló sentirse atrapada por su propio personaje en ocasiones.

TE RECOMENDAMOS LEER: Billie Eilish: Todo lo que tienes que saber sobre la artista

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, Billie Eilish interpretará ‘Therefore I Am’ en los American Music Awards el próximo domingo, donde se encuentra nominada a “Artista Favorita de Rock Alternativo” y “Artista Social Favorita”.