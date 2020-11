Billie Eilish comparte cómo la cuarentena afectó su próximo álbum

Billie Eilish habló recientemente sobre cómo la cuarentena afectó el lanzamiento de su próximo álbum. “Eso es de lo que hemos estado hablando durante meses, de cómo este año ha apestado para mucha gente”, dijo la cantante de 18 años a Apple Music.

“Por mucho que deseara haber podido tener el año que estaba planeando tener, una gira y bla, bla , bla, nunca hubiéramos hecho este álbum. Quiero decir, habríamos hecho algo, pero habría sido completamente diferente", agregó.

Billie Eilish habló sobre su nuevo álbum

“No es como si estuviéramos haciendo canciones sobre la cuarentena, simplemente estamos en una mentalidad diferente a la que tendríamos de otra manera. Y así es todo. Es el efecto mariposa”, continuó la intérprete de ‘Therefore I Am’.

Para finalizar la entrevista Billie Eilish sonrió y dijo: “Así que ha sido una bendición y una maldición, pero estoy muy feliz de haber podido hacer las cosas que estamos haciendo. Y no puedo esperar a que escuches esta mierda. No puedo esperar a que el mundo me escuche”.

El video infinito de Billie Eilish

'Bad Guy' superó las 1.000 millones de reproducciones en YouTube

YouTube ha lanzado este mes de noviembre lo que define como "un vídeo musical infinito". Está protagonizado por Billie Eilish y su éxito ‘Bad Guy’, que ha logrado superar los 1.000 millones de reproducciones en la plataforma.

La compañía ha creado para la ocasión una página web con una herramienta interactiva que permite a los usuarios ver los miles de versiones de la canción que se encuentran en su servicio de video.

Un breve resumen muestra que el tema ha sido reinterpretado en géneros muy diferentes, entre muchos otros, en forma de balada o con estilo roquero. Instrumentos como la guitarra, la flauta o el saxo han servido para dar vida a la composición.

TE RECOMENDAMOS LEER: Billie Eilish: Todo lo que tienes que saber sobre la artista

Como mencionamos hace unos días en La Verdad Noticias, Infinite Bad Guy, el denominado "video infinito", comienza cargando tres clips, uno de ellos con audio. Cada persona puede saltar de uno a otro, manteniéndose en la misma parte de la canción.