Billie Eilish comparte adorable foto de su infancia para celebrar su cumpleaños

Billie Eilish puede cantar sobre "My Future" en su sencillo de julio de 2020, pero está mirando hacia el pasado cuando cumple 19 años.

La cantante acudió a su cuenta de Instagram el 18 de diciembre para celebrar su cumpleaños con una adorable foto de ella cuando era pequeña.

La futura superestrella tenía los mismos grandes ojos azules expresivos que tiene hoy, pero a diferencia de su cabello negro y verde neón que ha lucido durante el año pasado tenía dulces mechones rubios fresa que sobresalían de debajo de un lindo sombrero rosa para el sol.

Parecía que la pequeña Billie Eilish acababa de terminar de comer un poco de chocolate, o posiblemente jugar con tierra mientras se veían manchas oscuras alrededor de sus labios, mejillas y barbilla contra su piel clara.

Billie Eilish simplemente subtituló la foto "19" en honor a su nueva era, cuando vino al mundo como Billie Eilish Pirate Baird O'Connell el 18 de diciembre de 2001.

Finneas celebra cumpleaños de Billie Eilish

El escritor / productor / cantante, Finneas compartió su propio homenaje a su hermana, publicando un vídeo más reciente de ella en el piano que parece estar creando una nueva composición.

“¡Feliz cumpleaños número 19, Billie! Es el privilegio de mi vida llegar a ser tu hermano y hacer música contigo es mi mayor alegría. He tenido mucha suerte en momentos desafortunados”, escribió en la leyenda. Billie Eilish comentó "¡Te amo!" a su fan y colaborador número uno.

En febrero de 2020, Billie Eilish arrasó en los Grammy, ganando Mejor Artista Nuevo, Mejor Canción por "Bad Guy" y Mejor Álbum por When We All Fall Asleep, Where Do We Go ?, que también se llevó los honores de Mejor Álbum Vocal Pop.

Ese fue un logro bastante considerable para alguien que menos de dos meses antes de la ceremonia tenía solo 17 años, según te revelamos en La Verdad Noticias.

Billie Eilish es una de las ganadores más jóvenes de los Grammys

En 2021 se postula para ganar más premios Grammy, recibiendo nominaciones a Mejor Canción, Mejor Disco y Mejor Interpretación Vocal Pop por su canción "everything i wanted".

Te puede interesar: Billie Eilish revela el motivo por el cual su música es tan controvertida

¿Qué te parece la tierna foto de Billie EIlish?, ¿Sabías que hoy era su cumpleaños? Dinos en los comentarios.

