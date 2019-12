Billie Eilish: como toda una BELIEBER reaccionó al conocer a Justin Bieber (VIDEO)

Justin Bieber ha sido el amor platónico de miles de chicas alrededor del mundo, no por nada su ex novia Selena Gomez regresó con él en más de una ocasión. Y las famosas no se quedaron atrás al caer rendidas ante el cantante canadiense, ya que la mismísima Artista del Año, Billie Eilish, se ha declarado “Bilieber”.

Durante su participación en la afamada sección “Carpool Karaoke” del programa de televisión de James Corden, Billie Eilish habló de cómo fue su reacción al conocer al intérprete de “Baby”, ya que la cantante de 18 años de edad ha sido fan o “Bilieber” de Justin Bieber desde que era una niña.

Así que durante su entrevista, Billie Eilish reveló cómo fue su primer contacto con Justin, durante el festival de música “Coachella” en Indio California. Ella le confesó a James Corden que se encontraba muy nerviosa de realizar su presentación musical, ya que estaría a lado de grandes artistas.

“Si pudiera ser honesta contigo, como en todo el fin de semana de Coachella, dije: No me sorprendas con Justin Bieber. No puedo soportarlo. No puedo tener que hacer este espectáculo, y Justin Bieber va a estar allí”, expresó con entusiasmo Eilish al recordar la escena.

Sin embargo, el momento que más le hizo revelar su lado súper fan, fue cuando se dió cuenta de que Justin Bieber, su ídolo de la infancia, estaba a solo unos metros de ella. “Perdí el cerebro”, así lo expresó Billie cuando hizo contacto visual con el cantante que llevaba un cubrebocas durante el momento del evento.

Al reconocerlo y darse cuenta que era él, Billie Eilish corrió a abrazar a Bieber, quien se mostró interesado también en recibir el afecto de la cantante de “Ocean Eyes”. Sin duda un momento que nunca olvidará Billie.

BILLIE EILISH ES LA ARTISTA DEL AÑO

A pesar de que actualmente Billie Eilish ha sido reconocida por Billboard como la Artista del Año, y de ser una de las cantantes más buscadas y escuchadas de este 2019, Billie aún no pierde su esencia personal y sigue siendo una joven que se entusiasma mucho al conocer estrella de talla internacional como ella.

Incluso su éxito está creciendo tan rápido que ya ha sido reconocida con múltiples premios y también está nominada a los Grammys 2020 entre las categorías más importantes. Billie Eilish se está convirtiendo en la joven promesa de la música.

