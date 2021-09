Billie Eilish celebra su primer concierto masivo en más de un año

La cantante superestrella de 19 años, Billie Eilish, dio su primera actuación en la arena en más de un año el sábado (18 de septiembre) durante el Festival iHeartRadio 2021 en el T-Mobile Arena de Las Vegas, y no podría haber estado más emocionada.

“Ha sido un año y medio, ¡qué carajo! Hagamos esta mierda, ¡divirtámonos! " Eilish le dijo a la multitud abarrotada. "Olvídate de todo lo que hay de mierda en tu vida y diviértete, baila y salta".

El set de iHeartRadio Festival marcó su primer concierto en la arena para Eilish, quien por cierto no logra entender por qué tiene tanto fans, desde su Where We Do Go? La gira mundial se pospuso en marzo de 2020 como resultado de la pandemia de coronavirus.

La participación de Billie Eilish en el iHeartRadio

Durante su set de cinco canciones, Eilish, quien por cierto cuenta con más de 91 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram, interpretó "My Future" y la canción principal de su segundo álbum, Happier Than Ever , que debutó en el número 1 en el Billboard 200 a principios de agosto.

También interpretó "Bury a Friend", "Bad Guy" y "Oxycontin", de su álbum debut de 2019.

Otros artistas en ese concierto

Billie Eilish también participó del Met Gala hace unos días

Otros artistas en el cartel del Festival iHeartRadio de 2021 fueron Coldplay, Dua Lipa, Olivia Rodrigo quien se presentó por primera vez en el iHeartRadio Music Festival, Georgia Line, Lil Baby, Maroon 5 y otros.

Mientras esté en Sin City, Eilish también encabezará el día de clausura de Life Is Beautiful en el centro de la ciudad el domingo. En las próximas semanas, está programada para actuar en muchos otros festivales de música, incluido el Festival Firefly de Delaware, el Governors Ball de Nueva York y el Festival Austin City Limits de Texas.

A principios del año que viene, la cantante se embarcará en una gira por estadios norteamericanos de 32 fechas antes de dirigirse al extranjero para espectáculos en Europa y el Reino Unido.

Billie Eilish mostró recientemente canciones de su último álbum en su nueva película de concierto, Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles , que se estrenó en Disney + a principios de septiembre.

