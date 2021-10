Billie Eilish cantará "Sallys Song" en proyección de "El extraño mundo de Jack"

Billie Eilish está teniendo una gran temporada, que comenzó con el lanzamiento de su segundo disco, su participación sobresaliente en la Met Gala y ahora el anuncio de que prestará su voz en para los temas de “El extraño mundo de Jack” (Nightmare Before Christmas).

Fue el prestigioso compositor de la película producida por Tim Burton, Danny Elfman, quien anunció a Billie como la intérprete de “Sally’s Song” para los conciertos-proyecciones de la película de Halloween a celebrarse a finales de octubre.

“Me complace anunciar que la estrella invitada sorpresa Billie Eilish se unirá a la pandilla de las pesadillas para cantar Sally en nuestros próximos shows de “Nightmare Before Christmas”, escribió Elfman en una publicación en redes sociales.

Billy Eilish entra en el extraño mundo de Jack

Billie lucirá su voz en concierto con Danny Elfman.

La cantante californiana se presentará en el concierto de Danny Elfman el 29 y 31 de octubre en Los Ángeles, en una proyección especial de la famosa cinta de Tim Burton, que será acompañada de una orquesta que musicalizará la película en vivo.

No es la primera vez que Eilish canta junto a una orquesta. Poco después del lanzamiento de su disco, la cantante estrenó en Disney+ su concierto "Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles", con el director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel.

Billie Eilish en Vogue

Instagram.

Vogue UK dedicó su portada de mayo a Billie Eilish, con la cantante de 19 años mostrando un look rubio nunca antes visto, y que llamó la atención de sus seguidores y a los no tan familiarizados con ella.

Su nueva apariencia, que coincidió con el lanzamiento de su álbum ‘Happier than Ever’ y uno de los mejores años para Eilish en su corta carrera, sumando varios éxitos y siendo incluida con una canción original en la película de James Bond “No Time to Die”. La Verdad Noticias.

