Billie Eilish cancela oficialmente la gira ‘Where Do We Go?’

La gira ‘Where Do We Go?’ de Billie Eilish, que se suponía que duraría al menos seis meses, se lanzó en marzo de este año, pero se pospuso después de solo tres shows debido a la pandemia de coronavirus (Covid-19).

Ella escribió en Twitter: “Hemos probado tantos escenarios como fue posible para la gira, pero ninguno es posible y, aunque sé que muchos de ustedes quieren conservar sus boletos, lo mejor que podemos hacer es devolver el dinero a sus manos tan pronto como podamos.

A note from Billie on the “WHERE DO WE GO?” World Tour. pic.twitter.com/y23giu5agi — billie eilish (@billieeilish) December 4, 2020

“Esté atento a su correo electrónico para obtener más información de su punto de compra y cuando estemos listos y sea seguro, le avisaremos cuando alguien pueda comprar boletos nuevamente para el próximo tour”, agregó la cantante de 18 años.

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, Billie Eilish se ha mantenido muy cerca de sus fanáticos. Desde marzo, Eilish y su hermano Finneas han realizado muchas transmisiones en vivo, incluida una que era esencialmente una versión adaptada del set de la gira.

Billie Eilish estrenará documental en febrero

Febrero verá el lanzamiento del documental "Billie Eilish: The World's Little Blurry", que se estrenará en cines y en Apple TV Plus. La película está dirigida por el galardonado cineasta RJ Cutler, quien anteriormente dirigió “The September Issue” y “The War Room”.

Si bien Eilish tiene solo 18 años, la película ha estado en proceso durante varios años: mientras estaba integrada en la gira de la cantante en octubre de 2019, un reportero de Variety fue testigo de cómo un equipo de filmación seguía a la cantante prácticamente a todas partes.

En esa ocasión se supo que la tripulación estaba trabajando en el documental que aún no se había anunciado. Los informes sobre el acuerdo de Apple TV comenzaron a surgir en diciembre pasado. Una fuente dijo que el equipo de filmación había estado siguiendo a Billie Eilish desde 2016.