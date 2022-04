Billie Eilish cae inesperadamente durante su presentación en Coachella.

Billie Eilish casi se "rompe una pierna" literalmente cuando tuvo un desafortunado percance durante su set de Coachella el 23 de abril. La cantante de "Bad Guy", de 20 años, cayó al escenario mientras cantaba su canción, "Getting Older".

"Acabo de comer s—t", gritó después de resbalar, según un video de Twitter que capturó el momento. "¡Ay! Chicos, acabo de comer un... aquí arriba". "Me tropecé con la cosa del fuego del rey", dijo a su audiencia. Una vez que terminó de armonizar su canción, explicó lo que sucedió cuando dio una caída.

Según un video de "planta de cara" publicado por TMZ, el ganador del Oscar dijo: "Estaba completamente negro. ¿Ves ese cuadrado? ¿Esta cosa de f—king? Fui 'de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de'y caí sobre mi cara". La multitud luego cantó "f—k the square" y la cantante Billie Eilish no pudo evitar reírse y unirse a la diatriba.

Billie Eilish sorprendió con sus invitados en Coachella

Más tarde, durante su set, Eilish trajo a su hermano Finneas O'Connell para una versión acústica de su sencillo "Your Power". Otra invitada sorpresa que hizo un cameo fue la líder de Paramore, Hayley Williams. Una vez que la pop-rockera, de 33 años, subió al escenario y se sentó junto a Eilish, dijo: "Esta es mi primera Coachella, whoa. Gracias por compartir esto conmigo. ¡Esto está enfermo!"

La pareja cantó sus corazones en una versión del icónico éxito de la banda de la década de 2000, "Misery Business". Después de la actuación a dúo, la cantante de "Ocean Eyes" estaba absolutamente estrellada.

"Oh, mi dios rey", gritó una vez que Williams salió del escenario. "¿Absolutamente qué demonios podría ser más genial que eso? Hablo en serio". El músico de "Ain't It Fun" más tarde se unió a Eilish nuevamente para interpretar "Happier Than Ever".

¿Qué otras estrellas pop participaron en Coachella?

La Verdad Noticias informa que, tras estrellas del pop que subieron al escenario para el segundo y último fin de semana de Coachella incluyeron a Carly Rae Jepsen, Harry Styles y Lizzo. Eilish hizo historia en el festival de música de este año celebrado en Indio, California, ya que es la artista más joven en encabezar las festividades.

Durante su actuación inicial durante el primer fin de semana de Coachella, se tomó un minuto para gritar a beyoncé de 2018. "¡Gracias, Coachella! Lamento no ser Beyoncé", dijo el compositor el fin de semana pasado.

También bromeó diciendo que "no debería encabezar esta mierda", y agregó que estaba "muy agradecida" de tener la oportunidad de cantar en el icónico festival.

