Billie Eilish aún duerme en la cama de sus padres: “Me dan miedo los monstruos”

Billie Eilish es una de las artistas más importantes a nivel mundial, ganadora de cinco premios Grammy, entre ellos álbum del año y mejor artista nuevo. Tal es su éxito, que la cantante estrenará un documental sobre su vida a través de la plataforma de streaming Apple TV+.

En el más reciente adelanto, se puede ver a la intérprete de ‘Bad Guy’ desplazándose por su teléfono mientras se acuesta en una cama y dice: "Esta es la cama de mis padres. Duermo aquí porque tengo miedo de los monstruos en mi habitación".

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, no es la primera vez que Billie Eilish se sincera sobre sus dificultades para dormir. A principios de este año reveló que le resulta difícil conciliar el sueño y, a menudo, sufre pesadillas graves cuando logra quedarse dormida.

Ella explicó: “Por primera vez en mi vida logré dormirme sentada en un avión, pero tuve parálisis del sueño tres veces. Tengo muchos problemas extraños para dormir y sueños terroríficos. No entiendo cómo la gente puede dormirse (de inmediato), eso es tan extraño para mí".

Billie Eilish tiene una pesadilla que no la deja dormir

Eilish también admitió que sus malos sueños pueden afectar su día entero, y ha sido particularmente difícil últimamente gracias a una pesadilla recurrente. Ella agregó: "Es extraño porque normalmente las pesadillas que tengo no me hacen despertar”.

“Últimamente, he tenido una par que lo hace (despertarla), pero normalmente el sueño es toda la noche, así que toda la noche es aterradora. Realmente pueden arruinarme el día entero”, mencionó la cantante.

"Tengo un sueño que realmente me arruina la cabeza y me hace sentir... no sé qué es, pero me hace sentir incómodo todo el día. He tenido la misma pesadilla durante dos meses seguidos. Afecta cómo actúo y todo eso", finalizó.