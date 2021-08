Billie Eilish aprendió a lidiar con la fama gracias a Justin Bieber

Billie Eilish acaba de estrenar en plataformas digitales su segundo álbum de estudio, el cual se titula ‘Happier Than Ever’. Con tal de promocionar su nueva producción discográfica, la cantante ofreció una entrevista a la estación de radio SiriusXM Hits para hablar sobre diversos temas, incluyendo su amistad con Justin Bieber, quien es su ídolo de toda la vida.

En dicha entrevista, la joven de 19 años de edad confesó que el también esposo de Hailey Baldwin ha sido un gran apoyo para ella, por lo que considera que tenerlo como amigo es un gran alivio, además de que él le ha ayudado a lidiar con la fama que ha cosechado en el último par de años.

La cantante abrió su corazón en entrevista para SiriusXM.

“Es un buen amigo mío. Él, ya sabes, ha sido muy útil para mí, en términos de lidiar con la fama. Y a veces me llama, me dice cosas que me hacen sentir escuchada y como si hubiera alguien mas que pasa por lo mismo. Así que es muy bueno tenerlo”, declaró la intérprete de ‘bad guy’, canción que la lanzó al estrellato y que ha sido considerada la mejor del 2019.

Justin Bieber es fan de Billie Eilish

La exitosa cantante logró convertirse en amiga de su más grande ídolo musical.

No es secreto para nadie que la cantante es una gran fanática de Justin Bieber. En más de una ocasión ha demostrado su cariño por él, lo cual le ha ayudado a que juntos cosechen una gran amistad. En febrero del 2020, el cantante reveló que estaba preocupado por su bienestar, pues había algo en ella que le hacía recordar sus primeros años de carrera.

“Si alguna vez me necesita, voy a estar aquí para ella. Pero si, solo protegeré esos momentos, porque la gente da por sentado los encuentros. Solo quiero protegerla, ¿sabes? No quiero que los pierda, no quiero que pase por nada de lo que yo pasé. No le deseo eso a nadie”, declaró el cantante a Zane Lowe de Apple Music mientras rompía en llanto.

¿Cuál es la canción más escuchada de Billie Eilish?

La canción más escuchada de Billie Eilish es ‘bad guy’. De acuerdo a registros que circulan en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, este tema aparece en el álbum ‘When We All Fall Asleep, Where Do We Go?’ y supera los 1.8 mil millones de streams en Spotify, mientras que el video oficial cuenta con más 1.1 mil millones de visitas en YouTube.

Fotografías: Redes Sociales