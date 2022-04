Billie Eilish aparecerá en un corto con Los Simpson ¿Cuándo se estrenará?

Eilish aparecerá en un corto con Los Simpson ¿Cuándo se estrenará?

Este jueves 14 de abril se anunció que Billie Eilish tendrá un corto con Los Simpson y se estrenará en Disney Plus. Cabe mencionar que no es la primera vez que la cantante trabaja en la plataforma, pues en septiembre del 2021 estrenó un concierto.

Por el momento no han confirmado la sinopsis del cortometraje, aunque la compositora estadounidense compartió un póster en sus historias de Instagram donde se puede apreciar que pasará un buen rato con Lisa Simpson para compartir su música.

Anteriormente en La Verdad Noticias te informamos que una película de Disney contó con las canciones de la cantante. La cinta es “Turning Red”, una historia que trata sobre Mei Lee, una niña japonesa de trece años que enfrenta diversas situaciones en su adolescencia.

Póster de la cantante junto a Lisa Simpson

El corto con Los Simpson se estrenará el 22 de abril

En el póster se aprecia a Lisa con el saxofón y a la estadounidense cantando, pero despertó dudas sobre si harán una canción juntas. Por el momento los usuarios esperan con ansias el estreno del corto que será el próximo viernes 22 de abril a través de la plataforma de Disney Plus.

Cabe mencionar que la artista se ha convertido en pieza clave de la industria musical junto a su hermano y productor, Finneas, pues han creado hits que han cautivado a los fans como su debut When We All Fall Asleep, Where Do We Go? y Happier Than Ever. Recientemente ganó un Oscar por “No Time To Die”.

¿Cuáles son las canciones más famosas de Billie Eilish?

La cantante ha lanzado exitosas canciones

Los usuario se han preguntado cuáles son las canciones más famosas de la artista, por lo que diversos fans han mencionado que son: “Happier Than Ever”, “Bad Guy”, “Your Power”, “Oxytocin”, “My future”, “Ocean Eyes”, “Bellyache”, “Bury a Friend”, “Getting Older”, “My boy”.

Así como "My Strange Addiction", “You Should See Me in a Crown”, “Lovely”, "I Love You", "Male Fantasy" y la canción "NDA", uno de los temas más conmovedores de la cantante Billie Eilish, quien a sus 20 años de edad ha logrado una exitosa carrera.

