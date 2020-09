Billie Eilish anuncia nuevo documental, "Billie Eilish: The World's a Little Blurry"

Billie Eilish ha anunciado un nuevo documental llamado Billie Eilish: The World's a Little Blurry. El largometraje se estrenará en cines y en Apple TV + en febrero de 2021.

RJ Cutler dirigió The World's a Little Blurry , que llega a través de Apple Original Films, en asociación con Interscope Films, Darkroom, This Machine y Lighthouse Management & Media.

Eilish lanzó su álbum debut "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" el año pasado, ganó Mejor Artista Nuevo, Álbum del Año, Disco del Año, Canción del Año y Mejor Álbum Vocal Pop en la 62ª Entrega de los Premios Grammy de este año en enero, seguida de su entusiasta interpretación de "Yesterday" de The Beatles en los 92º Oscar.

Eilish es el artista número 23 de la era de los sencillos digitales, según la Asociación de la Industria de la Grabación de Estados Unidos, con 37,5 millones de sencillos vendidos en Estados Unidos.

Él hará el documental de Billie Eilish

Cutler es el documentalista detrás de películas como El mundo según Dick Cheney y The September Issue. En enero, Apple dio luz verde a Dear…, una nueva serie documental biográfica inspirada en sus anuncios de “Dear Apple”, de Cutler and Matador Content.

La serie de 10 episodios presenta a líderes reconocidos internacionalmente como Oprah Winfrey, Gloria Steinem, Spike Lee, Lin-Manuel Miranda, Yara Shahidi, Stevie Wonder, Aly Raisman, Misty Copeland, Big Bird y más.

A principios de este año, antes de la pandemia, el joven de 18 años dejó caer "No Time to Die", el tema principal de la próxima película de MGM/Eon James Bond. La versión Vevo de la canción en el propio canal de YouTube de Eilish acumuló 87 millones de visitas solo.

Recientemente, el documental Beastie Boys Story de AppleTV +, dirigido por Spike Jonze, obtuvo cinco nominaciones al Primetime Emmy.

Este viernes, Apple estrena en cines el nuevo equipo de Sofia Coppola-Bill Murray On the Rocks a través de A24. La película, que tiene un 85% de frescura en Rotten Tomatoes, se transmitirá en AppleTV + el 23 de octubre.