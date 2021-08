Billie Eilish anuncia artistas que se suman a su tour "Happier Than Ever".

Si hay un plan que, con suerte, no se cancelará, es el tour de Billie Eilish; la cantante acaba de anunciar su próxima gira mundial para su nuevo álbum, Happier Than Ever, y cuenta con una formación repleta de grandes artistas.

La cantante de "Lost Cause" está de gira por Estados Unidos y Europa a partir de este otoño, tras el éxito de su segundo álbum. Happier Than Ever ofrece un sonido fresco, alejándose de las letras más fantásticas de Eilish y hacia una perspectiva vulnerable en primera persona.

Antes de su debut, su segundo albúm "Happier Than Ever" rompió el récord de Apple Music como el disco más agregado previamente en la historia, y los fanáticos lo devoraron con la misma rapidez después de su lanzamiento en julio. Dicho esto, tiene sentido que Eilish esté brindando amplias oportunidades para que sus fanáticos salgan y canten en su tour.

Artistas invitados la gira mundial Happier Than Ever

Los compañeros artistas para el tour Happier Than Ever de Billie Eilish son: Willow Smith, Jessie Reyez, Duckwrth, Jungle, Arlo Parks y Girl in Red se unirán a la gira para espectáculos selectos.

Duckwrth anunció que estará allí en marzo, mientras que Arlo Parks confirmó su actuación el 25 de junio en el 02 Arena de Londres. Girl in Red también hará una aparición en la sala de conciertos del Reino Unido, el día 26. Sin embargo, Reyes y Smith no han confirmado dónde estarán ni cuándo, así que estad atentos.

¿Billie Eilish visitará México en su nuevo tour?

Los fanáticos de la intérprete de "All the Good Girls Go To Hell" han soñado con vivir un concierto de la cantante en solitario, pues no se ha presentado en el país desde el Corona Capital 2019 de la Ciudad de México y posteriormente tuvo que cancelar su presentación del 2021.

La Verdad Noticias informa que, hasta el momento, Billie Eilish no ha confirmado un concierto en México como parte de su tour "Happier Than Ever". Actualmente solo se presentará en Estados Unidos y Europa, lo cual corresponde a los territorios con mayor avance en términos de vacunación contra COVID-19.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.