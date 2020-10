Billie Eilish al NATURAL así luce la artista sin una gota de maquillaje (FOTO)

En el Internet hay miles y miles de fotografías de Billie Eilish, la artista juvenil más, talentosa y famosa del mundo.

Con o sin uñas extra largas, y con distintos tipos de color de cabello, desde el azul. gris, rubio lino y ahora verde con negro, Billie no pasa despercibida nunca. y siempre esta dando de que hablar día a día con sus extraños atuendos.

Además, su belleza también cautiva a los fanáticos, que intentan siempre imitarla y adornar sus redes y teléfonos celulares con su rostro. La joven Billie Eilish es una de las estrellas del momento que miles de jovencitas la siguen por su manera de ver e interpretar la vida en su música.

Billie Eilish sin maquillaje es hermosa

Esta estrella y su forma de vestir, con ropajes holgados y que no dejan ver lo que hay debajo, también llaman la atención sobre esta chica. Pero este estilo no es sinónimo de que esté desaliñada, sino todo lo contrario, siempre luce prolija y bien combinada su look y es lo que la posiciona en una de las influyentes en las redes sociales.

Billie Eilish al natural ¡Hermosa!

Pero en esta ocasión, desde una cuenta de fans, han subido una de las pocas fotos de Billie Eilish sin maquillaje y 100% auténtica ¿Hermosa no?

Dinos en los comentarios como prefieres ver a esta artista y no dejes de seguir a La Verdad Noticias que siempre tiene mucho que decir de esta famosa cantante.