Billie Eilish acepta estar ENAMORADA con el lanzamiento de My Future

Bilie Eilish es la famosa cantante que está revolucionando las redes y es que recientemente estrenó su nuevo tema My Future, con el que tiene enloquecido por completo a los usuarios en Twitter.

Resulta que hace unas cuantas horas que fue lanzado al canal y posiblemente ya está disponible en todas las plataformas digitales y es que no es para menos, ya que en el tema admite estar enamorada.

El nuevo tema de Bilie Eilish titulado My Future se volvió tendencia rápidamente, no solo por el hecho de ser una canción de Billie Eilish sino también por la letra de la melodía, con la que seguramente millones se sentirán identificados.

Detalles de la canción de Bilie Eilish

Fue el pasado jueves 30 de julio en su canal de Youtube que se lando la canción y hasta el momento ya cuenta con más de doscientas mil vistas y continúa en aumento rápidamente.

Parte de la letra de su canción de Billie Eilish ha impactado en los fans de la cantante porque dice así: Parece que no puedo concentrarme, y parece que no te das cuenta que existo, solo soy un espejo, en el que ves tú reflejo, y no ves a nadie más, tuve que partir ¿Me puedes oir? No voy a volver a casa.

Como se puede observar en la canción al inicio comienza como la mayoría de sus melodías con un todo un tanto triste y melancólico pero en el momento en el que admite estar enamorada de su futuro todo cambia, el ritmo se vuelve un poco más movido y con ritmo.

En cuanto al video en esta ocasión se trató de una animación, algo distinto a lo que hemos estado viendo en sus proyectos, ella es la protagonista hecha caricatura pero que mantiene su misma escencia, algo distinto pero que seguramente funcionará para captar la atención de todo mundo.

Cabe destacar que la intérprete de Ocean Eyes se caracteriza por tener melodías un poco más tranquilas, sus letras son siempre profundas y con cierto aire de melancolía pero que de repente brincan a un ritmo más ligero… ¿Te gusto la nueva canción My Future? ¿Crees que Bilie Eilish es talentosa?