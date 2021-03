Billie Eilish acaba de romper un récord de Instagram en seis minutos

La sensación adolescente Billie Eilish impuso un nuevo récord de Instagram al alcanzar un millón de me gusta en tan solo seis minutos con su revelación de cabello rubio. En el momento en que se escribe este artículo, la foto de la cantante cuenta con 20,1 millones de me gusta.

La publicación se titulaba 'pellizcame', y la cantante de 19 años posó con su nuevo cabello rubio. El look es realmente fresco para ella y una desviación significativa del característico cabello verde que se desvanece a negro que lució anteriormente.

La imagen récord siguió a un video donde Billie Eilish reveló por primera vez su nueva apariencia. El video, con más de 26 millones de visitas, está subtitulado "¿Adivinaste correctamente?".

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, la foto de Eilish se encuentra 2 millones de me gusta detrás de la segunda foto con más me gusta de Instagram, que fue publicada por el famoso rapero XXXtentacion antes de morir.

Anteriormente, el récord de la publicación más rápida en alcanzar el millón de me gusta lo tenía la cantante Selena Gomez, por una foto que publicó en su cumpleaños número 26 en 2018. La imagen con más me gusta en Instagram es la de un huevo, que se acerca a los 55 millones.

Billie Eilish volvió a triunfar en los Grammy

Esta semana, la cantante de 'Bad Guy' volvió a triunfar en los Premios Grammy y se llevó a casa dos estatuillas por su nuevo tema musical de James Bond, 'No time to Die', y su sencillo de 2020 'Everything I Wanted'.

Ella agrega esto a su ya increíble colección de Grammy, con siete victorias y tres nominaciones. Su publicación en Instagram celebrando la victoria se acerca a los humildes 11 millones de me gusta en tres días.

