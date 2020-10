Billie Eilish: Todos los datos que debes saber sobre su carrera musical

Billie Eilish, cuyo nombre real es Billie Eilish Pirate Baird O'Connell, es una cantante y compositora estadounidense muy popular.

Nacida en el año 2001, esta sensación del canto de 18 años ganó popularidad por primera vez en 2015 cuando publicó la canción "Ocean Eyes" en Song Cloud, que luego fue lanzada a través de Interscope Records. Su hermano Finneas fue el autor de esta canción.

En 2017, Billie Eilish hizo su debut con "Don’t Smile at Me", que generó un amor inesperado y llegó al Top 15 de canciones de EE. UU., Canadá, Reino Unido y Australia.

Billie Eilish, una de las ganadoras del Grammy más jovenes

Descubre más sobre Billie Eilish en La Verdad Noticias, a continuación:

¿Cómo fue la vida temprana de Eilish?

Billie Eilish nació en Los Ángeles. Su madre es profesora, guionista y actriz. Su padre es actor a tiempo parcial y trabajador de la construcción. Tanto su madre como su padre son buenos músicos.

Su ascendencia es de irlandeses y escoceses. Fue su madre quien les enseñó a Billie y a su hermano los conceptos básicos de la escritura de canciones.

La ganadora del Grammy colabora principalmente con su hermano en la música. Ella dice que fueron sus padres quienes la motivaron a emprender la música como carrera. Técnicamente, cuando tenía solo 11 años, escribió su primera canción.

¿Cómo brilló en su carrera musical?

Cuando la banda de su hermano lanzó su canción Ocean eyes en Soundcloud, recibió los máximos elogios. Fue un éxito en los medios y muchos supervisores musicales apreciaron su potencial.

Luego, con la ayuda de su hermano, Billie Eilish firmó un trato con Apple y Chanel, y en 2016 se lanzó el video de Ocean Eyes. El mismo año firmó con el sello The Darkroom. En el año 2019, su canción estuvo en el Top 100 de Billboard.

Su álbum de estudio debut fue, When We All Fall Asleep, Where Do We Go? (2019). Se ubicó en la cima del Billboard 200. También se convirtió en el álbum con mejor desempeño de 2019. El álbum encabezó el número uno en el Reino Unido.

Este álbum de Billie Eilish tiene seis canciones de Billboard Hot 100: When The Party's Over, Bury a Friend, Wish You Were Gay, Xanny y Bad Guy. También interpretó la canción "No Time to Die" en 2020 para la película de James Bond.

¡Premios y reconocimientos!

Ella es la receptora de muchos premios prestigiosos. Billie Eilish ha recibido 5 premios Grammy, 2 premios de música estadounidense, 2 récords mundiales Guinness y muchos más. Billie Eilish es la más joven, la segunda y la primera mujer en tener 4 premios Grammy con menos de 18 años de edad.

Todas sus canciones están en la lista de canciones populares de Billboard, y muchas han batido récords.

La fortuna de Billie Eilish ahora

A partir de 2020, su patrimonio neto es de $ 6 millones. Esta sensación del canto pop definitivamente ha cambiado la escena de la música. Con un gran número de seguidores, ahora es una de las mejores cantantes.

Te recomendamos leer: Billie Eilish: Todo lo que tienes que saber sobre la artista

¿Sabías todos estos datos sobre Billie Eilish? Dinos más datos curiosos que conozcas sobre la cantante en los comentarios.