Billie Eilish: Todo lo que tienes que saber sobre la artista

Billie Eilish es una cantante y compositora estadounidense. Es mejor conocida por su exitoso sencillo debut, "Ocean Eyes". Nació y se crió en Los Ángeles, California. Perteneciente a una familia de músicos, estaba destinada a hacer carrera en las artes escénicas.

Se unió a un coro a la edad de 8 años, y cuando cumplió 11, había comenzado a escribir y cantar sus propias canciones. Su hermano mayor, Finneas O'Connell, fue la mayor influencia en su vida mientras crecía. Tenía su propia banda y había escrito una canción titulada "Ocean Eyes".

Billie interpretó la canción y la lanzó en línea. Se convirtió en un gran éxito. Este resultó ser su primer gran avance. En 2017, su hermano la ayudó a grabar el sencillo 'Bellyache'. Con el éxito de la canción, Billie lanzó su EP debut, 'Don't Smile at Me', en agosto de 2017.

El EP apareció en varias listas de música estadounidenses e internacionales. En octubre de 2017, "Apple" la nombró su artista más reciente de "Up Next".

Infancia y vida temprana de Billie Eilish

El nombre completo de la artísta es Billie Eilish Pirate Baird O'Connell. Nació el 18 de diciembre de 2001, en Los Ángeles, California dentro de una familia de músicos y actores. Creció con su hermano mayor. Sus padres, Maggie Baird y Patrick O'Connell, eran figuras populares en la industria del entretenimiento estadounidense.

Mientras crecía, vio a su hermano mayor, Finneas O'Connell, enamorarse de la música. Además, su madre escribía canciones y su padre tocaba instrumentos como el piano y el ukelele. El ambiente musical de la casa inspiró a la pequeña Billie a hacer carrera en la música.

Billie Eilish - Ocean Eyes

Creció escuchando la música de "The Beatles" y Avril Lavigne. A su padre le encantaba hacer mixtapes de varios artistas.

Fue educada en casa durante la mayor parte de sus primeros años, pero eso no le impidió participar en actividades extracurriculares. Le encantaba actuar en películas caseras y también cantaba y bailaba siempre que tenía la oportunidad.

Cuando cumplió 8 años, se unió a un coro y cantó con ellos durante tres años. Cuando tenía 11 años, ya estaba escribiendo y componiendo sus propias canciones. También realizó varios cortometrajes. Los filmó con una cámara y los editó en "iMovie", la aplicación de edición de video de Apple.

Crecimiento profesional de Billie Eilish

Aparte de la actuación y la música, la danza era otra de sus pasiones. Tomó clases de baile en sus primeros años de adolescencia. Con una gran cantidad de habilidades, tenía como objetivo hacer una gran carrera en el mundo del espectáculo.

Su hermano mayor tenía su propia banda. Había escrito una canción llamada "Ocean Eyes" y le pidió a su hermana que la grabara con su voz. Esta canción accidental resultó ser un gran éxito para Billie e impulsó su carrera.

Carrera de Billie Eilish

La canción "Ocean Eyes" se grabó en octubre de 2015. Inicialmente estaba destinada a las clases de baile de Billie. Le entregó la canción a su profesora de baile y tenía la intención de que la incluyera en su próxima rutina. La canción resultó ser buena y los hermanos decidieron que debía estar en la plataforma para compartir música "SoundCloud".

La canción se subió a principios de 2016 y, en marzo, se lanzó el video musical. La canción se disparó y registró más de 10 millones de visitas en un corto período de tiempo. Este éxito fue inesperado y dio paso a muchas más versiones. En noviembre de 2016, se lanzó un video musical con Billie bailando la canción.

Varios sellos discográficos importantes se adelantaron para comprar los derechos de la canción. La canción fue lanzada en todo el mundo por "Darkroom" e "Interscope Records". Inmediatamente se convirtió en un éxito comercial y de crítica. Hacia finales de año, Billie lanzó otro sencillo, "Six Feet Under".

Inspirada por el éxito de su sencillo debut, Billie grabó cuatro remixes de la canción y los compiló todos en un EP titulado 'Ocean Eyes'. Todos los remixes se convirtieron en grandes éxitos y le dieron a Billie el valor suficiente para continuar con ella proyectos futuros.

En febrero de 2017, Billie lanzó el sencillo "Bellyache", que fue producido y coescrito por su hermano. El video musical de la canción, dirigido por Miles y AJ, fue lanzado en marzo de 2017.

Billie colaboró en el soundtrack de "13 Reasons Why"

Luego, Billie grabó una canción titulada "Bored", que se incluyó en la banda sonora oficial de la famosa serie de "Netflix" "13 Reasons Why". Posteriormente se lanzaron dos sencillos más, "Watch" y "Copycat". En julio de 2017, Billie anunció su muy esperado EP debut, "Don’t Smile at Me".

Antes del lanzamiento oficial del EP, lanzó dos sencillos del mismo, "My Boy" e "Idontwannabeyouanymore". Antes del lanzamiento, agregó nuevas canciones todos los viernes. El EP finalmente se lanzó el 12 de agosto de 2017.

El mismo año, colaboró con Vince Staples y lanzó un remix de su canción "Watch", que pasó a llamarse "& Burn". Para promocionarse más, se embarcó en una gira en enero de 2018. La gira terminó en agosto de 2018.

También colaboró con el famoso cantante estadounidense Khalid y trabajó con él en un sencillo titulado "Lovely", que se lanzó a mediados de 2018. La canción se hizo inmensamente popular e hizo que los productores de "13 Reasons Why" compraran sus derechos y la presentaran en la segunda temporada de la serie.

En 2018, lanzó los sencillos 'Bitches Broken Hearts' y 'You Should See me in a Crown'. Ha habido especulaciones sobre su álbum debut, que se supone que se lanzará en algún momento de 2018. Su hermano también confirmó el lanzamiento de su álbum.

Vida personal de Billie Eilish

¿Tuvo una infancia feliz? La cantante creció en una casa desorganizada rodeada de instrumentos musicales y fotos de bebés, lo que podría haber sido el lugar perfecto para crear canciones en primer lugar. Sus padres eran artistas y la llamaron Billie Eilish Pirate Baird O'Connell.

Billie Eilish cuando era una niña

Su madre también era compositora, mientras que su padre era músico. Por lo tanto, Billie conoció muchos géneros, bandas y músicos diferentes desde una edad temprana. Artistas como The Beatles, Avril Lavigne, My Chemical Romance y Lana del Rey fueron algunas de sus principales influencias, quienes definitivamente han moldeado su estilo.

Billie no proviene de la riqueza

Sus padres incluso dormían en la sala de su casa para que ella y su hermano, Finneas, tuvieran los dos dormitorios. Además, la cantante trabajaba a tiempo parcial en un rancho a cambio de lecciones de equitación. Por supuesto, la parte artística de su familia la ayudó a convertirse en quien es hoy, pero su educación fue diferente a la de otros niños de su edad.

Sus padres los educaron en casa a los dos y no salían mucho de su casa excepto para las lecciones de baile en el coro de niños. Mientras otros chicos estudiaban y se divertían, ella escribía su primera canción, "Finger's Crossed". Tenía solo 12 años y se trataba de un romance poco probable durante un apocalipsis zombie.

Desde muy pequeña, Billie Eilish ha sido muy cercana a su hermano mayor.

Hermano de Billie, Finneas O'Connell

Finneas O'Connell ha producido toda la música de su hermana Billie Eilish, incluido el éxito número uno en las listas de Billboard, "Bad Guy".

El músico de 22 años comenzó a escribir canciones cuando tenía 12. Finneas también es actor, interpretó a Alistair en la serie de televisión, "Glee", y produjo la primera canción número uno de Selena Gomez en Billboard Hot 100. "Lose You To Love Me".

Foto familiar de Billie Eilish

Finneas fue el cantante principal de la banda "The Slightlys" hasta 2016 cuando se separaron.

También tiene su propia música en solitario. En diciembre de 2019, fue nominado a cinco GRAMMY diferentes. Terminó ganando los cinco.

Billie Eilish en los premios Grammy 2020

Billie Eilish, se llevó las cuatro categorías de los premios Grammy más prestigiosas en este 2020.

La gala se convirtió en una noche estelar para la joven oriunda de California, cuyo sencillo de baja fidelidad “Bad Guy” y su oscuro e introspectivo álbum “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”, barrieron con los premios a Grabación del año, el álbum, la canción y el nuevo artista por solo la segunda vez en la historia de los Grammy, y ganó los seis premios por los cuales fueron nominados.

Eilish es la ganadora del álbum en solitario más joven del año, dos años más joven que la poseedora del récord anterior Taylor Swift, quien tenía 20 años cuando ganó por “Fearless” en los Premios Grammy 2010.

El álbum de Eilish, que ella y su productor, ingeniero y compositor, el hermano Finneas grabó, mezcló y masterizó en la casa de la familia Highland Park, también se ganó el premio al productor no clásico del año Grammy for Finneas, y fue nombrado álbum no clásico con mejor diseño.

La enormidad de su barrido pareció abrumar a Eilish cuando se entregaron los premios finales ya que parecía que no podía creer ni aceptar lo que estaba ocurriendo e incluso al recibir el útlimo grammy, su hermano y ella simplemente dijeron "gracias" y se retiraron del escenario.

Billie Eilish - Premios Oscar 2020

Billie en la alfombra roja de los Premios Oscar 2020, logró cautivar varias miradas con su look color blanco firmado por Chanel. El traje de tweed de dos piezas estaba adornado con el monograma de la casa francesa. Para complementar, la intérprete del tema “Lovely” llevó sneakers y guantes en los que de un lado tenía "cha" y del otro "nel" y su icónico manicure XL.

La artista también sorprendio en los premios cuando interpretó "Yesterday" de Paul McCartney en un homenaje a Kirk Douglas y Kobe Bryant, el cual dividió opiniones ya que muchos no estuvieron de acuerdo con que la joven fuera la artista invitada para cantar en la gala, mientras que otros la apoyaron fielmente.

Fortuna de Billie Eilish

Supuestamente, Billie ha acumulado una fortuna de 40 millones de dólares gracias a su música digital, incluso más que Cardi B, Sam Smith y otros. Con tan sólo 18 años, la cantante acumuló una fortuna de 8.5 millones en el 2019.

Por supuesto, su mayor fuente de ingresos es su música, pero no es lo único que hace. Además de escribir canciones por sí misma, también lo hace para varias películas y ofrece tours y conciertos. Sin mencionar lo que gana de la mercancía que se vende a su nombre.

Tras una corta, pero exitosa carrera, la cantante ya acumulaba una fortuna de 8.5 millones en el 2019.

Contrato millonario con Apple

Apple le pagó 25 millones de dólares por hacer un documental sobre su vida. Así como Netflix ha encontrado el éxito haciendo documentales de personalidades de la música como Taylor Swift y Lady Gaga, Apple decidió que Billie era una excelente opción.

Según Forbes, Billie ganó 53 millones de dólares en el 2019. Más de la mitad fue gracias a su contrato con Apple, y la otra mitad fueron las ganancias de su música.

Según Celebrity Net Worth, Billie Eilish vale 25 millones de dólares. Mucho menos de lo que ha ganado, ¿no crees? Esto pasa porque, aunque tuvo 50 millones de ganancias en un año, la cantante tiene que pagar impuestos y hacer sus respectivos gastos.

Datos de Billie Eilish:

Cumpleaños: 18 de diciembre de 2001

Nacionalidad: Americana

Edad: 18 años

Signo zodiacal: Sagitario

Nombre completo: Billie Eilish Pirate Baird O'Connell

Lugar de nacimiento: Los Ángeles, California

Famoso como: cantante y compositor

Altura: 163 cm (5'4 "), hembras de 5'4"

Padre: Patrick O'Connell

Madre: Maggie Baird

Hermanos: Finneas O'Connell

Ciudad: Los Angeles

Sin duda alguna Billie Eilish ha demostrado que no solo es una tendencia y moda actual sino que es una joven con un gran talento que ha logrado cautivar a millones de personas con su extraordinaria voz.

Te recomendamos leer: Billie Eilish presume CUERPAZO en MINIFALDA y ajustada blusa (FOTO)

Seguramente seguirá dando éxitos de la mano de su talentoso hermano que también ha sabido brillar en el gremio artístico, acompañando a su pequeña hermana. Ambos seguirán consolidándose como grandes artistas.