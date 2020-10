Billie Eilish: Todo lo que necesita saber sobre el concierto ‘Where Do We Go?’

La cantante Billie Eilish ofrecerá lo que parece ser una de las transmisiones en vivo de mayor especificación que hemos visto hasta ahora: se describe como "virtual, multidimensional, interactivo e inmersivo". Es una visita obligada para los fans y una perspectiva intrigante para todos los demás.

Eilish dice que ha estado trabajando en el concepto durante "meses", y ha provocado a los fans diciendo que "te traerá dentro de mi cabeza en entornos locos de XR". Aquí, hemos reunido todo lo que necesita saber el concierto ‘Where Do We Go? The Livestream'? de Billie Eilish.

¿A qué hora es el concierto ‘Where Do We Go? The Livestream'?

Hora del concierto ‘Where Do We Go?’ The Livestream?

El pre-show de Billie Eilish comenzará a las 4 pm y el evento principal dará inicio a las 5 pm (hora de la Ciudad de México) este sábado 24 de octubre.

Precio de los boletos del concierto

Los boletos tienen un costo de $30 dólares ($646 pesos mexicanos), el cual no solo dará acceso al concierto, además, permitirá comprar mercancía oficial y volver a ver el concierto 24 horas después de que finalice. Los boletos se pueden comprar en livestream.billieeilish.com.

¿Dónde ver en vivo el concierto de Billie Eilish?

Ver en vivo el concierto de Billie Eilish?

El anuncio del concierto lo hizo Billie Eilish a través de sus redes sociales, en donde informó que se transmitirá en vivo y en directo a través de su página oficial livestream.billieeilish.com al que podrán acceder con un boleto electrónico.

¿Qué podemos esperar del pre-show?

El mayor atractivo aquí es la promesa de un adelanto del nuevo documental de la cantante. Un clip nunca antes visto de Billie Eilish: The World's A Little Blurry se dará a conocer en algún momento a partir de las 4 pm en adelante; el documental completo llegará a los cines y al Apple TV + en febrero.

BILLIE EILISH – “WHERE DO WE GO?” THE LIVESTREAM

October 24, 2020

Tickets on sale now + exclusive access to merch at a special price for a limited time.https://t.co/Yp3nTngu9J pic.twitter.com/Aa9Odj9OIT — billie eilish (@billieeilish) October 7, 2020

En otros lugares, habrá acceso a merchandising exclusivo (y las ganancias de algunos artículos irán a Crew Nation, para apoyar a los profesionales de eventos en vivo que luchan durante la pandemia), así como apariciones de algunos "invitados especiales" actualmente anónimos.

¿Y el evento principal?

De alguna manera, esta transmisión compensará la cancelación de la gira mundial de Eilish 2020, que debería haber incluido cuatro fechas masivas en The O2 en Londres. Como tal, parece que hará todo lo posible para que sea algo especial.

La cantante reclutó la ayuda de Moment Factory, la compañía que estuvo a bordo para producir la gira mundial, para crear una configuración deslumbrante: junto con su hermano y socio de composición Finneas, así como con el baterista Andrew Marshall.

Ver esta publicación en Instagram livestream.billieeilish.com Una publicación compartida por BILLIE EILISH (@billieeilish) el 22 de Oct de 2020 a las 5:17 PDT

Como ya hemos mencionado en La Verdad Noticias, Eilish tocará en vivo en un 60ft x Escenario de 24 pies, flanqueado por pantallas LED de 100 pies x 24 pies. Habrá un elemento de realidad XR en todo, combinando la vida real con la realidad virtual.

¿Habrá música nueva?

Es un tal vez fuerte. Eilish lanzó la canción My Future en julio, que seguramente saldrá al aire. No es improbable que entregue una interpretación de su tema de Bond, No Time To Die, el video que se estrenó a principios de este mes.

TE RECOMENDAMOS LEER: Billie Eilish: Todo lo que tienes que saber sobre la artista

En una reciente sesión de preguntas y respuestas de Instagram, Billie Eilish reveló que se lanzará otra nueva canción en noviembre. ¿Podríamos escucharlo por primera vez en la transmisión? Sólo el tiempo dirá.