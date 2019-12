¡Billie Eilish SORPRENDE a sus fans con una fotografía que se hace viral

Billie Eilish es una de las figuras más jóvenes y reconocidas en el mundo de la música, con tan sólo 17 años ha logrado posicionarse como una de las cantantes y compositoras más auténticas de la actualidad.

Ha logrado sorprender a muchos gracias a su propuesta musical conocida por algunos como el “pop sombrío”, y por su estilo y personalidad única que ha destacado en el mundo de la fama. Sin embargo en esta ocasión Billie Eilish sorprendió a sus seguidores y público en general por una fotografía en la que aparece muy sonriente y con un traje de baño enterizo, algo que sin duda se sale deja a mucho perplejos.

A pesar de que no es la primera vez que esta artista estadounidense nos sorprende, como en la ocasión donde se metió una araña viva en la boca para su vídeo musical You should see me in a crown; en esta ocasión nos lleva a otro extremo de su personalidad, mostrando un lado dulce e inocente.

¿Cómo? A través de una foto donde se puede observar a la artista con un traje de baño muy colorido y una muy bonita sonrisa de cuando sólo era una niña. Esto sólo nos demuestra que nuestra querida Billie Eilish no siempre tuvo ese lado oscuro y serio que la caracteriza por lo que nos preguntamos ¿Qué le habrá pasado?

Recordemos que esta gran artista adquirió su fama hace casi 4 años por su sencillo Ocean Eyes, publicado en el 2016 y que se convirtió en un fenómeno viral con más de dos millones de reproducciones en Spotify en su primer año. Sin duda Billie Eilish ¡no deja de sorprendernos!