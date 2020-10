Billie Eilish RUEGA normalizar los cuerpos reales tras mostrar sus sexys curvas

Billie Eilish apagó a los que haters con un mensaje de video importante este 14 de octubre. la famosa cantante compartió el video de la influencer Chizi Duru en su historia de Instagram para transmitir su punto de vista.

"Todos deben empezar a normalizar los cuerpos reales, ¿de acuerdo?" Chizi dijo en el video. “Las lonjas son normales. Son normales. Los senos se caen, especialmente después de amamantar. ¡Instagram no es real!“.

La decisión de la famosa cantante, que tan solo tiene 18 años, de volver a publicar el video se produjo después de que aparecieran nuevas fotos de ella el 12 de octubre en las cuales no estaba usando su habitual ropa holgada.

Si bien la mayoría de los fanáticos se entusiasmaron con lo bien que se veía, algunos enemigos no pudieron evitar criticar las imágenes. “En 10 meses, Billie Eilish ha desarrollado un cuerpo de mamá de mediados de los 30”, escribió una persona en Twitter.

Fue este tweet de odio lo que hizo que los fanáticos de Billie se unieran a ella y publicaran mensajes positivos sobre la cantante en las redes sociales.

Billie Eilish se ha mostrado en contra de los haters.

"La vergüenza corporal de Billie Eilish es la razón principal por la que usa ropa holgada", escribió una persona. “Esta mierda es simplemente extraña y objetivamente incorrecta. Se ve hermosa y lo más importante, saludable".

Alguien más tuiteó: "Ofender y burlarse del cuerpo de Billie Eilish no hará que tu vida sea menos patética y solitaria".

Esta no es la primera vez que Billie ha sido víctima de una dura humillación corporal. A principios de este año, publicó un video en bikini y recibió muchos comentarios negativos por ello.

"Era tendencia", dijo. “Hubo comentarios como, 'Ya no me gusta porque apenas cumple 18 años es una puta'. Como, amigo. No puedo."

Sin embargo, la adolescente nunca ha tenido miedo de enfrentarse a los enemigos. En mayo, lanzó una versión en línea del cortometraje que se proyectó durante su gira de 2019, donde se enfrentó a quienes la juzgaban.

En el poderoso video, se quitó la ropa holgada, mientras su voz narraba un poema de fondo. “Tienes opiniones sobre mis opiniones, sobre mi música, sobre mi ropa, sobre mi cuerpo”, dijo. “Algunas personas odian lo que uso. Algunas personas lo elogian. Algunas personas lo usan para avergonzar a otros”.

“Algunas personas lo usan para avergonzarme. Pero te siento mirando, siempre, y nada de lo que hago pasa desapercibido. Entonces, mientras siento tus miradas, tu desaprobación o tu suspiro de alivio, si viviera de acuerdo con ellos, nunca podría moverme", se escuchaba en el video de Billie Eilish.