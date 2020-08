Billie Eilish RECHAZÓ a Lady Gaga como MENTORA

Aunque Billie Eilish, la joven de 18 años, obviamente ha tenido éxito por sí misma, cuando se trata de manejar los entresijos de la industria de la música, Lady Gaga sabe lo difícil que puede ser.

Y así, durante una entrevista reciente con Zane Lowe para Apple Music, Gaga explicó que le envió a Eilish un ramo de flores después de arrasar en los Grammy a principios de este año.

"Para mí, me está curando porque me dolió no haberlo entendido", dijo, refiriéndose a la forma en que se trató su éxito y su arte desde el principio.

"Voy a ser eso para otra persona. He tenido más dificultades con las mujeres mayores en términos de tener una mentora".

Billie Eilish no ha dado una respuesta a Lady Gaga

Billie Eilish pudo tener a Gaga como mentora

Lady Gaga luego continuó diciendo que además de Celine Dion y Carole King, le resultaba "difícil tener a alguien que me mostrara el camino".

"Así que realmente espero que las artistas jóvenes, o artistas jóvenes de cualquier identidad de género o identidad sexual, sepan que las estoy apoyando", agregó Lady Gaga.

Dicho esto, mencionó que la única persona que la ayudó no fue otro que Elton John, y dijo que ha sido su "mentor durante mucho tiempo".

"Quiero decir, él siempre me desafió a mantener mi cabeza fuera del agua y es algo que siempre aprecio es que él sabe cuando estoy deprimido. Él simplemente lo hace", dijo.

"Y lo sabe porque me escondo, porque nunca quiero que nadie me vea cuando estoy así".

Aún no se sabe si Billie Eilish planea aceptar la oferta de Gaga. Pero si lo hace, ¡espero que también haya una especie de colaboración en proceso!