Billie Eilish: ¿Qué significa My Future?

Billie Eilish Pirate Baird O'Connell, mejor conocida como Billie Eilish

Eilish no lanzó nueva música desde febrero de 2020, el sencillo "No Time To Die", que salió después de su álbum debut de estudio de marzo de 2019, When We All Fall Asleep, Where Do We Go. Sin embargo, el cantante de "Bad Guy" anunció en Instagram el 28 de julio de 2020 que una nueva canción estaba en el horizonte.

Al día siguiente, lanzó un fragmento de la canción en Instagram:

"¿No puedes oírme? No voy a volver a casa/ ¿Entiendes?/ He cambiado mis planes" junto con el título "mañana".

¿Pero qué significa todo eso?

Bueno, la canción de larga duración finalmente está aquí, y creemos que tenemos una idea.

La nueva canción de Billie Eilish, "my future" se subió a YouTube el 30 de julio de 2020, junto con un video musical animado de estilo anime. El comienzo del video es oscuro y melancólico, similar a sus videos anteriores, pero hacia la mitad de la canción, la letra y el video correspondiente son muy positivos y estimulantes.

"Porque yo, estoy enamorada de mi futuro / No puedo esperar para conocerla/ y yo, estoy enamorada", canta en el coro.

"Pero no con nadie más/ Solo quiero conocerme a mí mismo".

Teniendo en cuenta que Eilish dejó en claro como el día en la canción que está disfrutando sola en este momento, todos los rumores de citas, incluida su supuesta conexión romántica con el rapero Bhad Bhabie, pueden detenerse por completo.

Después de todo, a la nativa de California se le dijo a British GQ, en junio de 2020, que "nunca se sintió poderosa en una relación". Entonces, tal vez esta canción es un punto de inflexión para la artista, ya que parece que quiere aumentar su confianza antes de ramificarse en el romance.

Tal vez te interese.- Billie Eilish: 15 imágenes que debes ver si eres fan

Además, "mi futuro" les da a los fanáticos una idea del sonido y el ambiente de un nuevo álbum potencial. ¿Estás ansioso por el nuevo proyecto de Billie Eilish?