Billie Eilish: ¿Qué piensa la cantante de ‘Bad Guy’ sobre su nuevo documental?

Mientras los fanáticos continúan contando los días hasta que la película llega a AppleTV +, Billie Eilish se abre sobre cómo se sintió después de ver 'The World's A Little Blurry' por primera vez. Además, acaba de revelar por qué no quería ver el documental con su familia al principio.

Además de los detalles sobre su próximo álbum y posiblemente la producción ejecutiva de una nueva película, Eilish se está preparando para el lanzamiento de su nuevo documental 'The World's A Little Blurry', que llega oficialmente el 26 de febrero.

El documental ofrece una mirada vulnerable dentro del ascenso a la fama de Billie Eilish a lo largo de los años. Los rumores sobre este proyecto surgieron por primera vez en octubre de 2019 cuando Eilish estaba de gira.

Se vio a la vocalista siendo seguida por un equipo de video, insinuando que un nuevo proyecto estaba en camino. Luego, en septiembre de 2020, Eilish finalmente confirmó que se estaba preparando un documental.

Billie Eilish no vio el documental con su familia

Billie Eilish no vio el documental con su familia

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, The World's A Little Blurry no fue barato para Apple, ya que el documental es parte de un acuerdo de 25 millones de dólares con Eilish.

Después de presentar el primer tráiler en diciembre y el segundo a principios de este mes, Eilish finalmente se ha sincerado sobre cómo se siente realmente sobre el documental. El domingo, Eilish publicó un nuevo video hablando más sobre The World's A Little Blurry.

Resulta que la cantante de ‘Bad Guy’ vio el documental por primera vez completamente sola. ¿Por qué? Bueno, todavía no estaba lista para verlo con su familia ya que había algunas cosas que quería ver antes que ellos.

"Estábamos en mi sala de estar", dijo. “Yo estaba como, 'Nop, nadie tiene permitido verlo, ni mi familia, nadie puede verlo hasta que yo lo haya visto, porque sabía que había algunas cosas allí que me iban a mortificar'”.

Inicia vacunación de adultos mayores contra Covid-19 en México. Síguenos en TikTok para mantenerte informado.

¡Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube!