Billie Eilish: ¿Por qué la cantante es tendencia en redes sociales?

Billie Eilish y sus fans están celebrando en redes sociales el nuevo logro de la cantante, por lo que muchos se preguntan "¿cuál es el nuevo éxito que logró para que sea tendencia? Aquí te lo contamos.

'Bad Guy', que encabezó las listas de Billie Eilish, que destronó a "Old Town Road" en el Billboard Hot 100 el año pasado, superó los mil millones de visitas en YouTube este miércoles por la mañana.

La canción se convierte en la última incorporación al club de mil millones de visitas, alcanzando la marca poco más de un año y medio después del lanzamiento del video. 'Bad Guy` es el primer tema de la cantante en unirse a la prestigiosa lista de videos musicales, mientras que su colaboración “Lovely” con Khalid se queda poco atrás con casi 900 millones de visitas.

'Bad Guy' de Billie Eilis

El video no es el primero del director Dave Meyers en unirse al club de élite; su trabajo en “Señorita” de Shawn Mendes y Camila Cabello dio en el blanco a principios de este año.

Meyers también ha realizado videos para otras celebridades de alto perfil que han obtenido cientos de millones de visitas, incluido “¡ME!” De Taylor Swift, “God Is a Woman” de Ariana Grande y “HUMBLE” de Kendrick Lamar.

Bad Guy llega a los mil millones de visitas en Youtube

En el video musical de “Bad Guy”, la estrella fugaz Eilish hace una gran entrada al atravesar una pared de papel amarillo y rápidamente coloca su Invisalign en las manos de un hombre a su derecha.

El resto del video incluye clips del artista viajando en un carro de juguete, rodando sobre una alfombra colorida y sentado en la espalda de un hombre haciendo flexiones, entre otras cosas.

La pista sirvió como uno de los sencillos de Eilish de "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", Un álbum debut que le dio a la cantante un lugar en la historia de los Grammy. Ganó cinco de sus seis nominaciones a principios de este año, incluidas las cuatro grandes: mejor artista nuevo, álbum, disco y canción del año.

Es la segunda artista en la historia, después del éxito de Christopher Cross en los Grammy de 1981, y la artista más joven en ganar los cuatro premios en un solo espectáculo. "Bad Guy" se llevó los premios al récord y la canción del año, por lo que es lógico que la pista haya entrado en los pasillos de élite del club de mil millones de visitas.

TE RECOMENDAMOS LEER: Billie Eilish: Todo lo que tienes que saber sobre la artista

“Despacito”, la exitosa colaboración de 2017 entre Luis Fonsi y Daddy Yankee, lidera decisivamente el club de vistas de YouTube. Con más de siete mil millones de visitas, ocupa un lugar destacado en la lista, e incluso la remezcla de audio sin un video musical ha obtenido más de 650 millones de visitas.

La Verdad Noticias te trae el video musical de esta famosa cantente Billie Eilish "Bad Guy" para que lo disfrutes a continuación: