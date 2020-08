Billie Eilish: Pese a la pandemia su nuevo sencillo refleja su optimismo

Billie Eilish comenzó la temporada de cuarentena pensando que no podría hacer música. Las primeras tres semanas la hicieron sentir "completamente sin inspiración" y la idea de trabajar en material nuevo simplemente no le interesaba en ese momento.

"No sé por qué. Sin embargo, fue molesto, porque es el tipo de cosas (escritura) que quieres hacer en cuarentena. Pero no pude ... No lo sentía ", admitió la estrella del pop, Billie Eilish en una entrevista con DJ Zane Lowe en la estación de radio de Apple Music, Beats 1.

Pero de alguna manera, en algún momento del camino, su estado de ánimo y su mentalidad dieron un giro de 180 grados. De repente, Billie Eilish y su hermano colaborador Finneas O'Connell han estado creando sin parar: "Es una locura". Y no cree que haya trabajado tanto y tan rápido en tan poco tiempo.

“Trabajamos más que nunca. No solo eso, me encanta por primera vez en mi vida ", dijo el artista de 18 años en un episodio reciente de" New Music Daily ", también en Beats 1 de Apple Music." No sé . Me siento en un lugar así ".

Al reflexionar sobre su proceso creativo y el de Finneas, Billie Eilish señaló que han recorrido un largo camino.

“Finneas y yo hemos mejorado mucho en el trabajo entre nosotros, y mejor trabajando en general, y mejor escribiendo. Sabemos más al respecto y sabemos lo que nos gusta interpretar ”, dijo sobre su hermano, quien coescribe y produce su música y también actúa en sus shows en vivo.

Billie Eilish ganó cinco premios Grammy

Conocida por su voz susurrante y su sonido electropop oscuro pero juguetón, Billie fue la estrella emergente de 2019. Su álbum debut, "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" disfrutó de un éxito comercial masivo y elogios de la crítica: terminó como el álbum más vendido de 2019 y ganó para Billie cinco premios Grammy, incluido el álbum del año.

Pero no hay lugar para la complacencia: todavía hay mucho que aprender y cambios que anticipar. "Es interesante, las cosas que aprendes a través de las giras ya través del tiempo. Olvidamos eso, yo tenía como 15 años cuando hicimos" When We All Fall Asleep ". Piensa en eso. Piensa en ti a los 15. Y luego a los 18. Entonces, es una locura qué cambios suceden y cuánto aprendes ", dijo.

"Las cosas que no te gustan, te gustan (ahora), y las cosas que te gustaron, no te gustan (ahora)", añadió Billie Eilish.

Una de las pistas que Billie Eilish y Finneas han completado durante el encierro es su nuevo sencillo, "My Future", que escribieron en sólo dos días.

"Eso es una locura para nosotros ... Lo escribimos como un mes en cuarentena, probablemente. Y estaba lloviendo a cántaros. Oh, fue un escenario tan perfecto", relató Billie Eilish, quien puede ser bastante meticulosa con sus pistas vocales, por lo que normalmente hace diferentes tomas. "Este fue un proceso muy satisfactorio".

El crecimiento personal parece ser el tema principal del cantautor estadounidense en las últimas dos semanas. Y "My Future" refleja eso.

La cuarentena la ha sacado sin saberlo de su zona de confort, porque siempre ha dependido de otras personas. Ahora, se ve obligada a ser su propia empresa.

“Es crecimiento ... siento que, al menos para mí, pasé años y años confiando en tener a alguien. Tan pronto como no tuve a alguien, obtuve a alguien más. Y no estoy hablando solo de relaciones, estoy hablando de todo. Nunca podría estar sola ”, dijo Billie Eilish

“Simplemente sentí que necesitaba ese crecimiento. Necesitaba un momento para mí y lo conseguí. Fue mucho más difícil de lo que crees, no tener que depender de la gente ... tener que confiar en ti mismo ... Es un sentimiento nuevo. Y tenía muchas ganas de hablar de eso ”, agregó.

Cuanto más escucha “My Future”, más siente su relevancia para ella, especialmente a la luz de la situación actual, en medio de la pandemia de COVID-19. Y aunque puede llegar un momento en el que “la esperanza misma se sienta desesperada”, ella cree que eventualmente saldremos adelante.

"Recuerdo que llegué a casa después de la gira y dije: 'Probablemente volveremos en dos semanas'", dijo Billie Eilish, quien tuvo que interrumpir su "¿Adónde vamos?". gira mundial, que se suponía iba a hacer una parada en el Mall of Asia Arena el 5 de septiembre. El promotor local MMI Live dijo que el concierto de Manila está siendo "reprogramado proactivamente" con "mucha precaución".

“Saldremos de esto, ¿sabes a qué me refiero? Puede tomar años, pero eventualmente estaremos bien...Deberíamos tener esperanza porque hay cosas que esperar en el futuro, incluso si es un infierno o incluso mañana. No sabemos lo que vendrá” enfatizó Billie Eilish.