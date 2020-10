Billie Eilish: Los momentos más adorables junto a su hermano Finneas/Foto: Insider

Billie Eilish ha llegado a ser una de las más grandes cantante de la última década en compañía de su hermano mayor, el productor y cantante Finneas O’Connell. Por lo que gran parte del éxito de ambos se debe a que han sabido trabajar como un buen equipo.

Los hermanos siempre tendrán una conexión invisible y muy fuerte, Billie Eilish y Finneas son músicos bastante talentosos y su hermandad va más allá de su trabajo artístico.

Finneas O'Connell es un chico que es considerado como un músico virtuoso y se ha ganado el título de genio por sus composiciones musicales.

La intérprete del tema ‘No Time To Die’ tiene una excelente relación con su hermano mayor, el cual no solo la cuida y entiende, también es uno de sus más grandes fanáticos, pues ha demostrado su admiración por Billie.

Hay momentos que le han dejado claro al público que Billie Eilish y Finneas tienen una química irrepetible, pues además de unirse para hacer música, es como si se complementaran de una manera adorable.

Finneas y Billie desde pequeños demostraron un amor por la música. Los padres de los artistas los apoyaron en su sueño por dedicarse a la música/Foto: Pinterest

Si piensas que la relación de Billie Eilish y su hermano es increíble, espera a ver estos momentos en los que mostraron que su hermandad es única, no te pierdas las interacciones más lindas entre la cantante y el productor.

Los momentos más tiernos de Billie Eilish y Finneas

Billie Eilish y Finneas bailando 'My Boy'

Billie Eilish y su hermano crearon una coreografía especial para bailar en los conciertos de la estrella, el tema que es tan especial para ambos hermanos es ‘My Boy’, durante los shows de la intérprete, se unen en el escenario para brillar juntos.

Bad Guy

Una de las canciones que ha marcado la carrera de Billie Eilish es ‘Bad Guy’, el tema fue compuesto por la joven y Finneas O'Connell, ambos trabajaron en el estudio del músico para poder crear los sonidos ideales para el track, así como la letra.

Presentaciones

Los conciertos de Billie Eilish son como una fiesta llena de música, luces y buen ambiente, una de las personas que siempre trabaja en los shows es su hermano, Finneas O'Connell en diferentes ocasiones ha compartido el escenario con la compositora.

Entrevistas

Billie Eilish tiene una personalidad reservada, pero divertida y las entrevistas que sostiene con diferentes medios lo demuestran, Finneas O'Connell ha sido de gran ayuda para la cantante de ‘You Should See Me In A Crown’.

Muestras de cariño

Billie Eilish y Finneas siempre se han mostrado muy cariñosos, los chicos se demuestran su amor con abrazos llenos de amor, además de ser hermanos, parece que ellos son mejores amigos. ¿Cuál ha sido tu momento favorito?